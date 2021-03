Lực lượng vũ trang tỉnh: Thi đua đột phá, đổi mới trong huấn luyện

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, từ đầu tháng 3, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tổ chức ra quân huấn luyện và thực hiện phong trào thi đua năm 2021. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, toàn lực lượng quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Linh hoạt trong công tác huấn luyện

Là các cơ quan đầu mối trong công tác chỉ đạo huấn luyện, khối 4 cơ quan (Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật), thuộc Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2021 cho cán bộ, chiến sĩ. Theo đó, các cơ quan quán triệt nội dung, chỉ tiêu, biện pháp của đợt thi đua đột kích “Huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” và phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề: “Đoàn kết - Mẫu mực - Kỷ cương - Sáng tạo- Quyết thắng”.

Dân quân tự vệ TX. Đức Phổ tham gia huấn luyện năm 2021. Theo Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Trịnh Công Sơn, huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thời bình, gắn với xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Do đó, khối cơ quan 4 phòng thuộc Bộ CHQS tỉnh phấn đấu thực hiện tốt phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc". Coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính. Chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật và tổ chức bắn các loại vũ khí có trong biên chế; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực cho bộ đội; đổi mới tổ chức, phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào huấn luyện, diễn tập...

Năm nay, do điều kiện dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên tất cả các cơ quan, đơn vị không tổ chức lễ ra quân, chỉ tổ chức quán triệt các nội dung, thời gian và chỉ tiêu huấn luyện trong năm. Sau đó là tổ chức huấn luyện theo kế hoạch. Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Ra cho biết: Để phòng, chống dịch bệnh, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị huấn luyện theo cấp đại đội trở xuống, đặc biệt là tập trung vào cấp trung đội và tiểu đội, chia nhỏ để huấn luyện nhiều đợt; tiếp tục duy trì huấn luyện theo cụm xã, nhưng chia từng đối tượng ra huấn luyện... Tùy theo tình hình, nếu địa bàn an toàn thì tổ chức huấn luyện theo kế hoạch ở các thao trường, bãi tập; nếu không an toàn sẽ tổ chức huấn luyện trong doanh trại.

Tất cả đã sẵn sàng

Theo Đại tá Nguyễn Ra, các chỉ tiêu huấn luyện năm 2021 không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, công tác hội thi, hội thao nhiều hơn. Nguyên nhân là trong năm 2020, do dịch bệnh, nên hội thi, hội thao phải chuyển qua năm nay. Đặc biệt là hội thao quân sự có 9 môn, trong đó có 5 môn thể thao quân sự và 4 môn thể thao phong trào. Ngoài ra, còn có các hội thao quân sự cơ sở như hội thao Luật Dân quân tự vệ, hội thao chính trị viên giỏi các cấp.

Đến thời điểm này, một số đơn vị đã phúc tra quân dự bị xong, phát triển lực lượng dân quân để kịp thời tổ chức huấn luyện theo kế hoạch. Các huyện tổ chức huấn luyện theo từng tháng. Cấp tiểu đoàn, đại đội sẽ có quy trình biểu để tổ chức huấn luyện riêng. Năm nay, công tác huấn luyện tập trung vào 3 đơn vị diễn tập vận hành cơ chế gồm Lý Sơn, Ba Tơ và Mộ Đức. Đối với các đơn vị khác, sẽ diễn tập tác chiến phòng thủ, chiến đấu trị an các huyện, xã và sẽ kết thúc vào ngày 30.9.

Năm 2021, trong công tác huấn luyện, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tiếp tục thực hiện Kết luận của Quân ủy Trung ương về đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; Chỉ lệnh quân sự, quốc phòng năm 2021 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Mệnh lệnh huấn luyện năm 2021 của Tư lệnh Quân khu 5 và thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc diễn tập, hội thao, hội thi. Lực lượng vũ trang tỉnh phấn đấu mỗi nội dung kiểm tra phải đạt từ 70% khá giỏi trở lên, mỗi đơn vị phải đạt loại khá trở lên. Đối với diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập tác chiến phòng thủ cấp xã thì phấn đấu khá, giỏi.

Bài, ảnh: X.THIÊN