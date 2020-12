Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 17.12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đại tá Võ Văn Bá chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Cao Phi Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020.

Trong năm 2020, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kịp thời tham mưu cho các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ QPQSĐP; đắc lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thiên tai. Công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và giáo dục quốc phòng an ninh đạt kết quả tốt; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội...

Năm 2021, các nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh xác định là tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP; thực hiện tốt công tác gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ ở 3 huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ 25 - 30% cấp xã; kiện toàn tổ chức biên chế cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động; đảm bảo 100% quân số cho các đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị trọng yếu; đổi mới nâng cao chất lượng phong trào thi đua Quyết thắng...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh nhận định, đánh giá tình hình để kịp thời tham mưu cho các cấp thực hiện hiệu quả kết quả công tác QPQSĐP; lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với các lực lượng chuyên môn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý những vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sự chống phá của các thế lực thù địch. Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, do đó, phải quán triệt, cụ thể hoá chủ trương nghị quyết thành hành động cụ thể trong công tác QPQSĐP...

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP năm 2021 với chủ đề "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng".

Dịp này, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua cho Bộ CHQS tỉnh; Quân khu 5 tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, tặng danh hiệu Đơn vị thi đua Quyết thắng, Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến cho 10 tập thể, 20 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân.

Tin, ảnh: X. THIÊN