Những chiến công từ phong trào thi đua Quyết thắng

(Báo Quảng Ngãi)- Trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP) năm 2020, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong thời bình.

Thi đua trong gian khó

Thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng" do UBND tỉnh phát động, LLVT tỉnh đã triển khai toàn diện các mặt công tác và phát động thi đua thực hiện trong toàn lực lượng. Phong trào thi đua Quyết thắng đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP. Trong đó, kết quả nổi bật là tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong LLVT; hoàn thành nội dung bồi dưỡng quốc phòng an ninh cho các đối tượng; hoàn thành chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ; diễn tập CH-20 do Bộ Quốc phòng tổ chức đạt kết quả.

Bộ đội giúp người dân khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra. Lực lượng vũ trang tỉnh còn tham gia thẩm định 12 dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng trên địa bàn tỉnh và đảm bảo tốt hậu cần thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cơ quan quân sự các cấp quản lý chặt chẽ 220 điểm đất quốc phòng...

Trong năm, Bộ CHQS tỉnh nghiệm thu 1.150 thân đạn cối trong chương trình công nghiệp quốc phòng; chỉ đạo chặt chẽ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, nhất là công tác soát xét, chọn cán bộ trẻ có triển vọng phát triển báo cáo Quân khu 5 bổ nhiệm, đào tạo cán bộ nguồn cho quân đội. Năm 2020, LLVT tỉnh đã kết nạp 234 đảng viên; xung kích đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo”... Ban CHQS cấp huyện đã bàn giao đưa vào sử dụng các công trình quốc phòng và 9 nhà làm việc cho dân quân tự vệ ở các địa phương...

Xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

Theo Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Bùi Tá Tuân, trong năm 2020, do diễn biến của dịch bệnh, thiên tai nên LLVT tỉnh đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua phù hợp với tình hình. Đó là, điều chỉnh tiến trình, thời gian huấn luyện cho các đối tượng; hướng dẫn tổ chức huấn luyện vừa đảm bảo nội dung, vừa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Trong công tác phòng, chống thiên tai, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động hiệp đồng với 8 đơn vị của Bộ Quốc phòng và của Quân khu 5 đóng trên địa bàn Quảng Ngãi để kịp thời ứng phó với thiên tai, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, giúp dân phòng tránh và khắc phục hậu quả bão số 9... được chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh: Lực lượng vũ trang tỉnh đã tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP. Đặc biệt, LLVT tỉnh đã khẳng định vai trò xung kích, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên tai, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, xứng đáng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời bình. Lực lượng vũ trang đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Nhiều đơn vị Quyết thắng Từ kết quả của phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020, trong LLVT tỉnh xuất hiện nhiều đơn vị, cá nhân tiêu biểu. Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn quân; Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) và Ban CHQS huyện Lý Sơn được Quân khu 5 tặng Cờ thi đua xuất sắc; Ban CHQS các huyện, đơn vị: Tư Nghĩa, Minh Long, Đại đội Trinh sát, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Sở NN&PTNT được Quân khu 5 tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" và UBND tỉnh tặng Bằng khen...

Bài, ảnh: X. THIÊN