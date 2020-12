(Báo Quảng Ngãi)- Đó là Thiếu tá, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, Phòng Công tác Đảng và Chính trị (Công an tỉnh) Đỗ Thành Sự. Không đơn giản để làm tròn vai chiến sĩ công an nhân dân, đồng thời là người làm báo, nhưng với trách nhiệm và đam mê, Thiếu tá Đỗ Thành Sự đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và liên tục đoạt nhiều giải thưởng báo chí danh giá.

Những người làm báo ở Quảng Ngãi vẫn thường nói vui: Thiếu tá Đỗ Thành Sự là tay chuyên "săn" giải Vàng báo chí. Anh đã đạt rất nhiều giải thưởng báo chí từ cấp tỉnh đến trung ương, mà với nhiều người làm báo chuyên nghiệp không dễ đạt được.

Nặng nợ với vùng cao

Vì đam mê nghề báo, nên ngoài thời gian làm việc tại đơn vị, tranh thủ những chuyến đi công tác hay ngày nghỉ cuối tuần, Thiếu tá Sự đã cùng ăn, cùng ở với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao để hiểu rõ hơn nếp sống, tập tục của người dân nơi đây. Không phải một, hai ngày, mà là tính tháng, tính năm để anh có thể hoàn thành tác phẩm báo chí mà bản thân thai nghén, nuôi dưỡng. Các tác phẩm báo chí dự thi của Thiếu tá Sự đều được đánh giá cao không chỉ ở tính tuyên truyền, giáo dục, mà còn ở cách thể hiện rất riêng, góc nhìn sâu sắc và ở sự kỳ công theo đuổi tường tận sự việc...

Thiếu tá Đỗ Thành Sự (thứ hai từ phải sang) nhận Huy chương Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2020. Ảnh: PV Mới đây, được tin Thiếu tá Sự đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 năm 2020, chúng tôi nóng lòng để được xem tác phẩm xuất sắc này. Đó là tác phẩm truyền hình tiếng dân tộc Hrê "Nhận diện pa dâu" của nhóm tác giả: Đỗ Thành Sự, Bùi Ngọc Vương, Phạm Văn Sang. Thiếu tá Sự cho biết: "Pa dâu", cái tên nghe lạ với người dân ở đồng bằng nhưng lại quá quen, thậm chí là ăn sâu trong nếp nghĩ, nếp sống của đồng bào dân tộc thiểu số Hrê ở vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi. Pa dâu là thầy cúng, thầy bói. Chính pa dâu làm tồn tại các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan ở vùng cao dẫn đến nhiều hệ lụy đau lòng. Trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh hiện có trên 2.000 pa dâu. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, nhiều pa dâu đã cấu kết với nhau để lừa đảo.

Thiếu tá Sự kể: Tại huyện Ba Tơ có nhiều vụ do nghi kỵ "cầm đồ thuốc độ", nạn nhân bị nhiều người trong làng sát hại dã man rồi bỏ xác trôi sông. Lợi dụng hủ tục nghi kỵ "cầm đồ thuốc độ" này, nhiều thầy cúng, thầy bói đã bịa chuyện, vu khống người khác để lừa gạt trục lợi. Đây là nguyên nhân làm tăng thêm sự mê tín, nghi kỵ thù hận giữa người dân với nhau. Hậu quả là rất nhiều vụ án mạng giết người, bỏ xác trôi sông, cố ý gây thương tích và nhiều người buộc phải bỏ trốn vào rừng sâu sinh sống. Tác phẩm "Nhận diện pa dâu" có thời lượng 23 phút 30 giây, nhưng được thực hiện trong hơn 3 năm với nhiều hình ảnh đắt giá, vạch trần chiêu trò lừa đảo của các pa dâu, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào vùng cao, xóa bỏ tập tục lạc hậu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Trách nhiệm và đam mê

Mang trên người sắc phục công an nhân dân, bởi vậy những tác phẩm của Thiếu tá Sự đều chuyển tải thông điệp nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Năm 2019, Thiếu tá Sự cùng với đồng nghiệp thực hiện tác phẩm "Gánh nợ tiệc sinh nhật" và đã đoạt Huy chương Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc. Đây cũng là tác phẩm phản ánh vấn đề "nóng" khi trào lưu tổ chức đại tiệc sinh nhật bỗng nhiên bùng phát và lan rộng trong đồng bào dân tộc thiểu số nhiều huyện vùng cao Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum, khách mời của mỗi tiệc sinh nhật từ 300 - 800 khách. Phía sau những buổi đại tiệc sinh nhật là câu chuyện buồn của việc bán đất rẫy, vay lãi cao, cuộc sống lâm vào cảnh nợ nần, tận cùng khó khăn. Thiếu tá Sự cùng đồng nghiệp theo đuổi thực hiện đề tài này trong hơn 2 năm. Điều dễ nhận thấy là Thiếu tá Sự rất có khiếu đặt tít bài, vừa quen thuộc, dễ hiểu, nhưng cũng rất lạ.

"Được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị nên tôi mới có thể gắn bó với công tác báo chí hơn 16 năm qua. Đúng là phải đam mê, bởi là một chiến sĩ công an nên gặp không ít khó khăn khi làm báo. Phải chịu khó, nhạy bén trong xác định đề tài, thể hiện sao cho mới, lạ, đi vào lòng người và phải học hỏi kinh nghiệm, nhất là khi ra sân chơi lớn của người làm báo", Thiếu tá Sự bộc bạch.

"Bảng vàng" thành tích Thiếu tá Đỗ Thành Sự là gương mặt quen thuộc tại các mùa Liên hoan Truyền hình toàn quốc những năm gần đây, bởi anh luôn đoạt giải thưởng cao. Ngoài các giải thưởng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc các năm 2019, 2020, thiếu tá Sự đã đoạt Huy chương Vàng tại kỳ liên hoan năm 2017, với tác phẩm "Bài học từ Đăkđrinh". Ngoài ra, Thiếu tá Sự còn nhiều lần đoạt Huy chương Vàng trong các kỳ Liên hoan Truyền hình Công an nhân dân và đoạt giải cao tại các Giải Báo chí tỉnh Quảng Ngãi... Năm 2020,Thiếu tá Sự vinh dự đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân".

PHƯƠNG LÝ