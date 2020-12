Chiến công thầm lặng

(Báo Quảng Ngãi)- Gắn bó hơn 20 năm với nghề lái xe, Thượng úy Đặng Công Thêm, Ban CHQS huyện Mộ Đức đã có những đóng góp rất quan trọng, cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Cách đây hơn 20 năm, anh Thêm về Ban CHQS huyện Mộ Đức nhận nhiệm vụ nhân viên lái xe. Kể từ đó, anh Thêm gắn bó với nghề bằng niềm đam mê đặc biệt. Chiếc xe với anh là tri kỷ. Anh cũng hiểu rõ, để phục vụ chỉ huy và làm nhiệm vụ tại đơn vị luôn thuận lợi và an toàn, thì việc đảm bảo kỹ thuật cho xe là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, việc kiểm tra, bảo dưỡng xe là nhiệm vụ hằng ngày sau những chuyến đi công tác. Đó cũng là lý do anh thường xuyên có mặt tại nhà để xe của đơn vị khi không đi công tác.

Thượng úy Đặng Công Thêm, Ban CHQS huyện Mộ Đức, thường xuyên kiểm tra xe trước những chuyến công tác của chỉ huy đơn vị. Có lẽ nhiều người nghĩ, việc lái xe chỉ đơn giản là chở người, hàng hoá, phương tiện thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, công tác với tinh thần là "đi đến nơi, về đến chốn", nhưng khi được Thượng úy Thêm chia sẻ công việc của mình thì không đơn giản. Có lẽ nhiều người nghĩ, việc lái xe chỉ đơn giản là chở người, hàng hoá, phương tiện thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, công tác với tinh thần là "đi đến nơi, về đến chốn", nhưng khi được Thượng úy Thêm chia sẻ công việc của mình thì không đơn giản.

Theo Thượng úy Thêm, đối với công việc lái xe, ngoài phục vụ những chuyến đi công tác, thì người đảm nhận nhiệm vụ này phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng xe. Mà để duy trì được tình trạng xe luôn đảm bảo thì phải có kiến thức cơ bản về những dấu hiệu không bình thường của xe để kịp thời sửa chữa. Hơn nữa, để trở thành người lái xe giỏi, cùng với kinh nghiệm tích luỹ qua những chuyến đi, thì phải thường xuyên đọc luật giao thông đường bộ, cập nhật những quy định mới liên quan để không vi phạm lỗi. Thượng úy Thêm phải luôn đảm bảo sức khoẻ tốt và luôn trong tư thế sẵn sàng lái xe phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất bất kể thời gian, hoàn cảnh nào.

Những năm gần đây, công việc của Thượng úy Thêm có phần nhẹ hơn, vì đơn vị nhận được một chiếc xe đời mới. Còn gần 20 năm qua, với chiếc xe U- Oát, thì việc kiểm tra, bảo dưỡng xe khá vất vả.

Công việc lái xe phục vụ những chuyến công tác của anh Thêm cũng có những lần gặp khó khăn, nguy hiểm. Để phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại vùng núi xã Sơn Kỳ (Sơn Hà) với địa hình khó khăn, đường sá nhỏ hẹp, đèo dốc vô cùng nguy hiểm, nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, Thượng úy Thêm đã lái những chuyến xe an toàn để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó là những chuyến xe thực hiện nhiệm vụ cơ động trong phòng, chống thiên tai, bão lũ là vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Nhưng vượt lên tất cả, Thượng úy Thêm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Trong năm 2020, Thượng úy Thêm đã lái xe gần 7.000km, với những chuyến xe an toàn phục vụ đơn vị. Một thành tích khác của Thượng úy Thêm là đoạt giải Ba tại Hội thi lái xe an toàn trong lực lượng vũ trang tỉnh do Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức.

Cùng với những công việc của một nhân viên lái xe, Thượng úy Thêm còn tích cực, năng nổ tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, tăng gia, trồng, chăm sóc cây xanh tại đơn vị... Với những thành tích đóng góp thầm lặng góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thượng úy Thêm được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua cơ sở trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Mộ Đức năm 2020.

Bài, ảnh: X.THIÊN