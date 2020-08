Công an Quảng Ngãi tăng cường lực lượng phòng, chống dịch

(Baoquangngai.vn)- Là lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh ở các chốt chặn, khu cách ly tập trung, Công an tỉnh Quảng Ngãi những ngày qua đã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, ngành cũng triển khai những biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong thời gian cao điểm.

Thông báo người dân liên hệ công việc qua zalo

Ngay sau khi phát hiện có một chiến sĩ công an phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi là trường hợp F1 từng đi chung xe Thanh Hường với bệnh nhân 419, công tác khoanh vùng, cách ly đã được lực lượng Công an tỉnh triển khai cấp bách.

Công an phường Quảng Phú đã cho chiến sĩ này khai báo y tế đầy đủ và tổ chức đi cách ly tập trung. Đồng thời, xác định 11 cán bộ, chiến sĩ làm việc tại phường đều là F2, có nguy cơ nhiễm SARS- CoV-2, Công an phường Quảng Phú đã yêu cầu toàn bộ đơn vị tự cách ly, thực hiện giãn cách, hạn chế tiếp xúc với người khác.

Hiện toàn bộ khuôn viên trụ sở làm việc của đơn vị được phun khử khuẩn định kỳ 3-5 ngày/lần. Nhằm hạn chế sự lây lan mầm bệnh, Công an phường Quảng Phú còn tiến hành chia 3 ca làm việc. Trong đó, 1 ca được bố trí làm việc tại đơn vị. 2 ca khác làm việc tại nhà để tránh tiếp xúc gần.

Hơn 3.500 hộ dân trên địa bàn phường cũng được thông báo trụ sở Công an đang thực hiện giãn cách. Chỉ khi thực sự cần thiết thì người dân mới nên đến đây để liên hệ giải quyết công việc. Đồng thời, các tài khoản zalo, mạng xã hội của cán bộ, chiến sĩ công an phường đều được công khai để các hộ dân thuận tiện trong việc nhờ hỗ trợ xử lý những vấn đề liên quan.

Cán bộ, chiến sĩ được giãn cách mỗi người làm việc ở một phòng riêng biệt, tránh tiếp xúc gần và hỗ trợ giải quyết công việc cho người dân qua zalo, mạng xã hội



Trung tá Nguyễn Hân- Trưởng Công an phường Quảng Phú chia sẻ: Việc chia ca và các cán bộ, chiến sĩ thực hiện tự cách ly tại nhà là một khó khăn rất lớn với đơn vị trong thời điểm hiện tại, khi địa bàn đang có khu vực tổ 9 đang được cách ly trong vòng 28 ngày.

"Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng dịch cũng như an ninh trên địa bàn, chúng tôi đã chọn phương án công khai giải quyết, hỗ trợ cho người dân qua mạng xã hội và tài khoản zalo, hạn chế tối đa tiếp xúc gần với người dân. Trường hợp khi đi cơ sở, truy vết F1, F2 thì các cán bộ, chiến sĩ đều phải mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Qua vài ngày thực hiện, phương án làm việc này đang phát huy hiệu quả"- Trung tá Nguyễn Hân nói thêm.

Đảm bảo an ninh ở các chốt chặn, khu cách ly

Đến thời điểm này, lực lượng công an Quảng Ngãi đã truy vết và thực hiện cách ly tập trung đối với 5 trường hợp cán bộ chiến sĩ là F1 liên quan đến ca mắc Covid-19. Công an tỉnh cũng bố trí khu cách ly riêng tại số nhà 330 đường Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi. Các trường hợp F1, F2 liên quan tới bệnh nhân 419 đang được lực lượng Công an truy vết, đảm bảo không bỏ sót đối tượng.

Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục công tác rà soát, truy vết. Nếu có trường hợp cán bộ, chiến sĩ đi, đến và tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 thì phải cách ly kịp thời, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong đơn vị.

Lực lượng công an TP.Quảng Ngãi được tăng cường lên hỗ trợ đảm bảo an ninh tại các chốt chặn và khu cách ly tập trung

Đại tá Võ Văn Dương- Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ: Giao Công an thành phố hỗ trợ toàn bộ cho công an phường trong việc triển khai đảm bảo an ninh trật tự khoanh vùng cách ly đối với tổ 9 phường Quảng Phú. Những cán bộ chiến sĩ có liên quan ca bệnh chúng tôi truy vết để đưa đi cách ly, có 2 cách là cách ly tập trung và cách ly tại trụ sở cơ quan bố trí.

Theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng bố trí cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ ở 5 chốt kiểm tra y tế và 8 điểm cách ly tập trung của tỉnh. Đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Trung úy Hoàng Gia Bảo- Công an TP. Quảng Ngãi là chiến sĩ được tăng cường lên chốt tổ 9, phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi cho hay: Ngay khi có thông tin trên địa bàn phường Quảng Phú có dịch, thì Công an thành phố cử một đội lên chốt chặn bên ngoài khu vực phong tỏa, chia ca trực 24/24 tại những địa điểm để hỗ trợ công an phường xử lý tình huống khó khăn trong các khu vực cách ly.

Cùng với các lực lượng khác, lực lượng công an Quảng Ngãi đang tăng cường lực lượng dồn sức cho công tác phòng chống dịch. Mục tiêu vẫn là đảm bảo an toàn cho chính cán bộ, chiến sĩ và giữ bình yên cho nhân dân.

Bài, ảnh: Khả Nhiên