Bộ Công an tặng vật tư y tế cho Công an tỉnh Quảng Ngãi

(Baoquangngai.vn)- Sáng 30.7, đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm và trao tặng vật tư y tế cho Công an tỉnh Quảng Ngãi nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác của Bộ Công an đã trao 2.500 khẩu trang vải khử khuẩn và dụng cụ khử trùng tài liệu bằng tia cực tím. Đây là dụng cụ do Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an sáng chế để sử dụng trong nội bộ ngành, nhằm khử khuẩn các dụng cụ, tài liệu phục vụ trong công tác hằng ngày, hạn chế sự lây lan của SARS-CoV-2.

Bộ Công an trao vật tư y tế cho Công an tỉnh Quảng Ngãi vào sáng 30.7

Được biết, ngoài trao vật tư y tế cho Công an tỉnh Quảng Ngãi, dịp này, Bộ Công an cũng hỗ trợ dụng cụ khử khuẩn và hàng nghìn chiếc khẩu trang vải khử khuẩn cho công an TP.Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội và Đăk Lăk- nơi đang có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh ở nhiều nơi, sự hỗ trợ vật tư y tế cho lực lượng công an nhằm giúp công tác phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng.

Tin, ảnh: Thiên Vương