Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo. Đại hội lần thứ XII đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới và thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các ngành, các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh; tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo. Phối hợp với các lực lượng đấu tranh ngăn chặn, phòng, chống có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm; tham mưu xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần, “thế trận lòng dân”, khối đại đoàn kết toàn dân; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở KVBGB...