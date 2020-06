Khen thưởng thành tích phòng, chống tội phạm mua bán vật liệu nổ

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 1.6, tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các đơn vị thuộc Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phát hiện, bắt quả tang và xử lý các đối tượng vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Đó là 4 tập thể gồm: Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Bình Hải và Đồn Biên phòng Lý Sơn, đều thuộc BĐBP tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh và BĐBP tỉnh khen thưởng cho các tập thể.

Trước đó, ngày 9.4 và ngày 28.4, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang 3 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ vật liệu nổ tại xã Bình Châu (Bình Sơn) và huyện Lý Sơn, thu trên 398kg thuốc nổ, 1.265 kíp nổ và nhiều mét dây cháy chậm. Sau khi bắt giữ, các đơn vị biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) tổ chức điều tra làm rõ các đối tượng trong đường dây làm ăn phi pháp.

Tin, ảnh: K. Toàn