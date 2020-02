Đảng bộ Công an tỉnh: Chú trọng công tác phát triển đảng viên

(Báo Quảng Ngãi)- Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng công an là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và xây dựng lực lượng công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo ANTT.

Triển khai đồng bộ đến cơ sở

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cũng như trong nghị quyết lãnh đạo hằng năm, Đảng ủy Công an tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ tiêu phát triển đảng trong Đảng bộ; chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và các lớp bồi dưỡng đảng viên mới... Từ nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh, các cấp ủy cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phát triển đảng viên; chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, giao nhiệm vụ để rèn luyện, thử thách.

Đảng ủy Công an tỉnh bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Để làm tốt công tác kết nạp đảng viên, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh luôn quan tâm bồi dưỡng đối tượng là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ, chiến sĩ công tác ở các lực lượng trực tiếp chiến đấu; đồng thời tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn và các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa gắn với quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương phong cách, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Thông qua đó phát hiện những quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú, giới thiệu cho đảng bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng.

Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã kết nạp 159 đảng viên, chuyển đảng chính thức 169 trường hợp. Sau khi được kết nạp vào Đảng, hầu hết đảng viên mới đều thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, không ngừng phấn đấu, nỗ lực trong công tác, phát huy tính gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành.

Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Đại tá Nguyễn Tấn Chuân cho biết: Công tác phát triển đảng viên của đơn vị trong thời gian qua có sự chuyển biến tích cực, đảm bảo chất lượng, số lượng và chặt chẽ về tiêu chuẩn. Cấp ủy quan tâm nhiều hơn đến việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Từ việc thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên đã có tác động tích cực, mạnh mẽ đến việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng lực lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. "Nhiều quần chúng sau khi vào Đảng đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt, học tập và là nòng cốt trong các phong trào thi đua, góp phần xây dựng nên hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Đại tá Nguyễn Tấn Chuân nói.

Theo Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, thời gian qua, Đảng ủy đơn vị đã chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng. Khi xác định được nguồn, Đảng ủy phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ và thử thách quần chúng, khi có tiến bộ rõ rệt mới kết nạp vào Đảng theo quy trình.

"Cùng với việc tạo nguồn phát triển đảng viên, Đảng ủy phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của đảng viên, tạo môi trường thuận lợi để đảng viên, nhất là đảng viên mới kết nạp có điều kiện tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh", Thượng tá Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

