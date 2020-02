Công an huyện Sơn Hà: Kiểm soát phòng dịch người lao động trở về từ Trung Quốc

(Báo Quảng Ngãi)- Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công an huyện Sơn Hà đã triển khai đồng loạt các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, tập trung rà soát, sàng lọc và quản lý số công dân trên địa bàn đi lao động ở Trung Quốc trở về quê.

Nhanh chóng, kịp thời

Chị Đinh Thị Thảo (20 tuổi), ở thôn Gò Chu, xã Sơn Thành (Sơn Hà), là lao động trở về quê từ Trung Quốc vào ngày 17.1. Khi chị Thảo về đến nhà, lực lượng công an và y tế huyện Sơn Hà đã chủ động triển khai ngay các biện pháp để quản lý, theo dõi và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Dù không có những biểu hiện nghi vấn của dịch bệnh Covid-19, nhưng khi được tuyên truyền, khuyến cáo, chị Thảo đã tuân thủ nghiêm sự quản lý của lực lượng chức năng trong việc phòng ngừa dịch bệnh. Lực lượng chức năng cũng chủ động theo dõi và thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe đối với những người thân trong gia đình chị Thảo.

Công an huyện Sơn Hà tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho người lao động trở về từ Trung Quốc.

Chị Đinh Thị Thảo chia sẻ: "Khi tôi từ Trung Quốc về Việt Nam ăn Tết với gia đình mới biết ở bên Trung Quốc bùng phát dịch bệnh nguy hiểm. Gần 1 tháng qua, tôi và gia đình được theo dõi, hướng dẫn kiểm tra sức khỏe. Giờ biết mình không bị bệnh, tôi rất mừng".

Tương tự, anh Đinh Văn Đây (19 tuổi), ở thôn Gò Chu, xã Sơn Thành cũng từ Trung Quốc về quê ăn Tết và đã được chính quyền địa phương, Công an huyện thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc, kiểm tra thân nhiệt hằng ngày; đồng thời hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh.

Qua nắm tình hình, Công an huyện Sơn Hà đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp với các ban, ngành chức năng tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách sàng lọc và chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có biện pháp cách ly, xử lý kịp thời không để tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chủ động trong phòng dịch

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thành (Sơn Hà) Đinh Thị Thinh cho biết: UBND xã chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp lực lượng công an xác minh, theo dõi, quản lý các trường hợp làm ăn ở Trung Quốc trở về địa phương. Qua đó các trường hợp này thường xuyên được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt hằng ngày. Các đối tượng nếu phát hiện bị sốt sẽ chuyển đến bệnh viện tuyến trên để cách ly, điều trị khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm dịch.

Theo Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Sơn Hà), Trung tá Hồ Thanh Vĩnh, một tháng qua, Công an huyện phối hợp chính quyền địa phương tiếp nhận và theo dõi 19 trường hợp là người lao động từ Trung Quốc trở về. Đã hết thời gian theo dõi ủ bệnh, số công dân này được sinh hoạt, lao động bình thường với mọi người xung quanh.

Hiện nay, Công an huyện Sơn Hà tiếp tục phân công cán bộ theo dõi địa bàn, trực tiếp xuống nắm tình hình và tham mưu cho địa phương tuyên truyền để mọi người dân nhận thức đầy đủ về tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng tránh; đồng thời vận động những gia đình có người đi lao động ở Trung Quốc sau khi có người thân trở về thì tự giác thông báo cho chính quyền hoặc lực lượng công an để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Bài, ảnh: Thành Sự