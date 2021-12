Chủ động nguồn hàng phục vụ thị trường Tết

(Báo Quảng Ngãi)- Để đảm bảo hàng hóa phục vụ người tiêu dùng, nhất là trong dịp tết Nhâm Dần 2022, các nhà sản xuất, phân phối đang chủ động đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tung ra thị trường những sản phẩm “Made in Vietnam" chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Các doanh nghiệp (DN) đang từng bước khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dần phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều DN đã chủ động chuẩn bị các nguồn hàng phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết. Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thu Ba Lê Nhất Vũ cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh, sức mua sản phẩm bò khô năm nay giảm hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng hiện tại đang có dấu hiệu tăng lên.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thu Ba đảm bảo nguồn hàng bò khô phục vụ thị trường Tết. ẢNH: B.HÒA "Hiện tại, cơ sở duy trì 30 nhân công sản xuất bò khô để đảm bảo sản xuất đáp ứng nhu cầu đơn đặt hàng. Năm nay, dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chúng tôi chủ động nguyên liệu đầu vào, không dự trữ thành phẩm như những năm trước. Hoạt động sản xuất tùy theo tình hình thị trường, nhu cầu tiêu dùng đến đâu sẽ đáp ứng đến đó", ông Vũ cho biết thêm.

Giám đốc Siêu thị Co.opmart Quảng Ngãi Lê Hồng Ca cho biết, từ tháng 10/2021, siêu thị đã chủ động làm việc với các nhà sản xuất, chuẩn bị cung ứng hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm trong dịp Tết. Đơn vị đã mở rộng các kênh mua sắm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng như tiếp nhận thông tin qua tin nhắn, Zalo, Facebook hay các phần mềm ứng dụng... Đồng thời, bố trí nhân viên lựa chọn hàng hóa theo các đơn đặt hàng và vận chuyển đến cho khách. Vào dịp cuối năm sẽ tăng cường các mặt hàng như lương thực, bánh, kẹo, nước giải khát... “Mọi năm, trước tết cổ truyền chừng một tháng, siêu thị nhập từ 50 - 70% lượng hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, cao điểm nhất là vào tháng Chạp. Năm nay, tuy các nhà sản xuất gặp khó khăn do dịch bệnh, song đến thời điểm này, các đơn vị cho biết đều đảm bảo cung ứng hàng hóa”, ông Ca cho biết thêm.

Sản phẩm nước mắm Mười Quý được phân phối rộng khắp trên thị trường. Ảnh: NG.VIÊN Đại diện Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát cho biết, sản lượng trứng gà sạch của Hòa Phát hiện đạt 750 nghìn quả/ngày. Dự kiến sắp đến sẽ gia tăng sản lượng lên 950 nghìn- 1 triệu quả/ngày, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết. Công ty đã mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp cả nước.

Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Mười Quý cũng đã chủ động chuẩn bị để phục vụ thị trường Tết. Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Mười Quý Đào Trọng Mười cho biết, để có nguồn nước mắm chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đặc biệt là vào dịp Tết, ngay từ đầu năm, công ty đã chủ động nhập nguyên liệu tươi để ủ, dự kiến dịp tết Nhâm dần 2022, công ty sẽ sản xuất khoảng 20.000 lít nước mắm, tiêu thụ trên khắp cả nước.

