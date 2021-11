Xác định cơ cấu cây trồng cho vùng đất cát ven biển

(Báo Quảng Ngãi)- Qua 3 năm nghiên cứu về đặc điểm thổ nhưỡng, đặc điểm nông hóa và trồng thử nghiệm các đối tượng cây trồng mới, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ đã xác định được cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phù hợp với tập quán canh tác ở vùng đất cát ven biển Quảng Ngãi.

Thử nghiệm nhiều loại cây trồng

Thời gian qua, nhiều đối tượng cây trồng cạn được trồng trên đất cát biển ở các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức và TX.Đức Phổ đã thích ứng, nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân vùng ven biển. Tuy nhiên, việc duy trì sản xuất các đối tượng và cơ cấu cây trồng truyền thống chưa phát huy hết lợi thế so sánh của vùng đất cát biển. Do đó, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu xác lập cơ cấu cây trồng hiệu quả trên đất cát ven biển tỉnh Quảng Ngãi”.

Cây đậu xanh trồng tại phường Phổ Vinh (TX.Đức Phổ) cho năng suất trung bình 1,2 tấn/ha. Đề tài đã tiến hành lấy 42 mẫu đất tại 14 xã, phường ven biển gồm: Nghĩa Hòa và Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa); Đức Lợi, Đức Thắng, Đức Minh, Đức Thạnh và Đức Phong (Mộ Đức); Phổ Thạnh, Phổ Khánh, Phổ An, Phổ Châu, Phổ Quang, Phổ Vinh và Phổ Minh (TX.Đức Phổ), để đánh giá đặc điểm thổ nhưỡng, nông hóa và phân tích thành phần cơ giới của đất cát ven biển đang canh tác cây trồng cạn. Trên cơ sở đó, tiến hành thử nghiệm canh tác cây trồng tại các xã, phường: Phổ Khánh, Phổ Vinh, Đức Minh, Đức Thạnh, với cơ cấu loại 5 cây trồng dài ngày gồm: Dừa xiêm lùn xanh, mãng cầu (na) Thái Lan, lựu đỏ, măng tây xanh Bejo 3025, nha đam Thái Lan và 5 cây trồng ngắn ngày gồm: Tỏi trắng (Hải Dương) - đậu phụng (lạc) LDH.01 - khoai lang Nhật Bản; tỏi trắng - hành tím lấy củ - kiệu sẻ Phù Mỹ; cà rốt TN 391 - đậu phụng LDH.01 - khoai lang Nhật; cà rốt TN 391 - hành tím lấy củ - khoai môn sáp vàng; đậu phụng - đậu xanh - khoai lang (đối chứng).

Thạc sĩ Lê Đức Dũng - Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ cho biết, kết quả thử nghiệm cho thấy, có 3 đối tượng cây trồng dài ngày thích nghi và phát triển tốt là dừa xiêm xanh, mãng cầu Thái Lan và nha đam. Cụ thể, sau 24 tháng trồng, cây dừa xiêm xanh có chiều cao cây đạt từ 52 - 79cm; đường kính gốc từ 16 - 26cm; trong đó, cây dừa xiêm trồng tại phường Phổ Vinh sinh trưởng mạnh, có độ đồng đều cao và tỷ lệ cây đã xuất hiện hoa là 6,8% (3/44 cây). Cây mãng cầu Thái Lan sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất thương phẩm ở vụ thu hoạch thứ 2 (năm thứ 3) trung bình đạt 2,72 tấn/ha, khi được chăm sóc tốt và sử dụng túi bao quả chuyên dụng thì năng suất thương phẩm đạt đến 4,3 tấn/ha. Cây nha đam sau 12 tháng trồng cho thu hoạch lứa đầu tiên và cứ mỗi tháng lại thu hoạch một lần. Chiều dài lá lúc thu hoạch đạt trung bình khoảng 45cm, khối lượng bẹ lá đạt 385 - 417g.

Nhiều triển vọng

Trong 5 cơ cấu cây trồng ngắn ngày, có 2 cơ cấu cây trồng có lãi ròng và tỷ suất lãi so với vốn đầu tư đạt cao hơn so với cơ cấu đối chứng là: Cơ cấu tỏi - hành - kiệu có lãi ròng 258 triệu đồng/ha/năm và cao hơn 103% so với đối chứng; cà rốt - hành - khoai môn lãi ròng 438 triệu đồng/ha/năm và cao hơn 127% so với đối chứng. Tuy nhiên, cây tỏi và cây cà rốt có hiệu quả kinh tế thấp. Cây hành tím lấy củ mặc dù mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng sâu bệnh hại trên cây hành lại tương đối nhiều và xảy ra thường xuyên hơn so với các đối tượng thử nghiệm khác, chi phí đầu tư về giống cao.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Trường Giang - Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, chủ nhiệm đề tài, từ kết quả nghiên cứu, đề tài đã lựa chọn, đề xuất 3 loại cây dài ngày sinh trưởng, phát triển tốt và có tiềm năng mở rộng là cây dừa xiêm xanh, cây mãng cầu Thái Lan và cây nha đam; 5 loại cây trồng ngắn ngày là đậu phụng, đậu xanh, khoai lang Nhật Bản, khoai môn sáp vàng, kiệu. Dựa trên thời gian sinh trưởng và thời vụ canh tác, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn và sắp xếp ra các đối tượng cây trồng cụ thể: Cây đậu phụng (vụ đông xuân); cây đậu xanh (hè - xuân hè); cây khoai lang Nhật Bản, cây khoai môn sáp vàng và cây kiệu (thu - đông).

"Kết quả đề tài đã xác định được đối tượng, cơ cấu cây trồng và kỹ thuật canh tác phù hợp với đất cát ven biển của tỉnh, từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung, góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hoá sản phẩm và phát triển nền nông nghiệp bền vững", Tiến sĩ Nguyễn Trường Giang nhận xét.

Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG