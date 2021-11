(Baoquangngai.vn)- Sáng 30/11, Sở NN&PTNT tổ chức sơ kết sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản năm 2021, định hướng kế hoạch năm 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2021 - 2022.

Năm 2021, tổng sản lượng lương thực toàn tỉnh ước đạt 500.353 tấn, đạt hơn 102% kế hoạch năm, tăng hơn 4,7% so với năm 2020. Trong đó, diện tích lúa 72.558ha, năng suất ước đạt 60,8 tạ/ha, tăng 3,12% so với năm 2020. Sản lượng ước khoảng 441.611 tấn, đạt hơn 102% kế hoạch năm, tăng 5,45% so với năm 2020.

Năng suất tăng là nhờ thời tiết thuận lợi, các loại sâu, dịch bệnh ít gây hại. Người dân sử dụng đúng cơ cấu giống lúa khuyến cáo và lịch thời vụ phù hợp.

Toàn tỉnh đã chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng hằng năm khác với diện tích hơn 693ha; triển khai 77 cánh đồng mẫu trong sản xuất lúa, đậu phộng và dưa hấu, với tổng diện tích hơn 1.651ha.

Vụ đông xuân 2021 - 2022 sẽ xuống giống từ ngày 15 - 31/12/2021.

Đàn gia súc, gia cầm đều tăng so với năm 2020. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt gần 84 nghìn tấn. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 1.952ha, sản lượng hơn 11.175 tấn, đạt hơn 131% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp, thủy sản vẫn còn chịu nhiều tác động bất lợi của thời tiết, dịch bệnh. Dịch Covid-19 làm cho một số sản phẩm không có thị trường tiêu thụ, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ảnh hưởng đến việc tái đàn. Liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn ít…

Năm 2022, kế hoạch gieo sạ lúa 72.400ha, phấn đấu sản lượng đạt 439.468 tấn. Đàn trâu đạt 70 nghìn con, đàn bò 283 nghìn con. Diện tích nuôi trồng thủy sản 1.546ha. Thời gian gieo sạ từ ngày 15 - 31/12/2021, với các giống chủ lực: ĐH815-6, Bắc Thịnh, Thiên ưu 8, Thiên Hương 6, TBR225, Hà Phát 3, DT45, Đài Thơm 8, QNg13.

Vụ đông xuân 2021 - 2022, dự báo sẽ có nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhất là giá các loại vật tư nông nghiệp tăng cao. Sở NN&PTNT yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền cho nông dân xuống giống đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ để tiết kiệm chi phí sản xuất…

