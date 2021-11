Tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, GRDP của tỉnh ước đạt trên 53.500 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 120.553 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2020, đạt 94,8% kế hoạch năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 22.610 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên 3.580 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 62%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 20.900 tỷ đồng, tăng 42,4% so với năm 2020 và bằng 115,9% dự toán năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng trên 19%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt trên 2,5 tỷ USD, tăng 53,4%, vượt gần 47% kế hoạch. Tổng nguồn vốn huy động trên 63.800 tỷ đồng, tăng trên 5% so với năm 2020.