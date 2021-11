Quốc lộ 1 xuống cấp: Sớm có giải pháp sửa chữa

(Báo Quảng Ngãi)- Nền đường nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 (QL1) bị bong tróc nghiêm trọng khiến phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn và nguy hiểm. Ngoài ra, nhiều nắp đậy hệ thống cống thoát nước dọc đường bị vỡ tạo thành những “cái bẫy” đối với người đi đường...

Những ngày giữa tháng 11/2021, sau những đợt mưa lớn, tuyến QL1 qua địa bàn tỉnh, đoạn từ TP.Quảng Ngãi đến đèo Bình Đê, xã Phổ Châu (TX.Đức Phổ), càng thêm xuống cấp. Tại vòng xoay cầu Bàu Giang thuộc nút giao Quang Trung - Trường Chinh (TP.Quảng Ngãi), lớp nhựa đường và đá dăm bong tróc nham nhở. Đoạn qua thị trấn La Hà (Tư Nghĩa), những “ổ gà” xuất hiện dày đặc, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Tấm đanh tại nút giao Lê Quý Đôn - Quốc lộ 1 (thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) bị vỡ, người dân phải cắm biển báo để cảnh báo người tham gia giao thông. Dọc tuyến, nhiều nắp đậy hệ thống cống thoát nước dọc đường bị vỡ toạc, lộ ra những hố sâu nhưng chưa được khắc phục. Tại ngã tư Lê Quý Đôn - QL1, thị trấn La Hà (Tư Nghĩa), hơn 1 tháng qua, người tham gia giao thông luôn nơm nớp vì nhiều tấm đanh đậy hệ thống cống thoát nước tại nút giao này bị vỡ. Người dân phải cắm biển báo để cảnh báo người đi đường. Dọc tuyến, nhiều nắp đậy hệ thống cống thoát nước dọc đường bị vỡ toạc, lộ ra những hố sâu nhưng chưa được khắc phục. Tại ngã tư Lê Quý Đôn - QL1, thị trấn La Hà (Tư Nghĩa), hơn 1 tháng qua, người tham gia giao thông luôn nơm nớp vì nhiều tấm đanh đậy hệ thống cống thoát nước tại nút giao này bị vỡ. Người dân phải cắm biển báo để cảnh báo người đi đường.

Theo quy định, thời hạn bảo hành tuyến QL1 sẽ hết sau 5 năm kể từ khi bàn giao đưa vào sử dụng. Tính đến nay, thời hạn nghiệm thu lần cuối việc bảo hành công trình đã hết, nhưng số đoạn tuyến được nhà thầu thi công tiến hành duy tu, bảo dưỡng không nhiều. Đầu năm 2021, Sở GTVT đã có nhiều văn bản gửi đến các nhà thầu yêu cầu bảo hành công trình theo quy định trước khi nghiệm thu kết thúc bảo hành, nhưng nhiều nhà thầu “lơ” việc này.

Lý do các nhà thầu đưa ra là do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chưa tập kết phương tiện, nhân lực tham gia sửa chữa được. Đến tháng 10 và tháng 11/2021 thì nhiều nhà thầu "đổ lỗi" do thời tiết không đảm bảo.

Đơn cử như gói thầu số 8a, 8b và 15MR qua địa bàn huyện Tư Nghĩa, do Tổng Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (CIENCO 5) trúng thầu thi công. Để thực hiện nghiệm thu hết bảo hành, tháng 8/2021, Sở GTVT có công văn gửi CIENCO 5 yêu cầu thực hiện bảo hành công trình và phải hoàn thành trước ngày 15/9/2021 để đảm bảo việc nghiệm thu, xác nhận hết thời gian bảo hành vào ngày 25/9/2021. Trường hợp CIENCO 5 không thực hiện, Sở GTVT sẽ ký kết hợp đồng với đơn vị khác thi công và sử dụng kinh phí bảo hành đang tạm giữ để thanh toán. Tuy nhiên, đến nay việc khắc phục các hư hỏng vẫn chưa được thực hiện.

Hay như Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt liên danh với CIENCO 5 thi công gói thầu đoạn qua thị trấn La Hà, theo chỉ đạo của Sở GTVT về việc khắc phục các hư hỏng nền đường và hệ thống thoát nước dọc từ ngày 20/10/2021, nhưng đến nay các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông vẫn chưa thực hiện.

Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh hư hỏng nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông. Các gói thầu khác dọc QL1, một số nhà thầu đã thi công khắc phục hư hỏng, nhưng sau các đợt mưa lớn vừa qua, nhiều vị trí đã hư hỏng trở lại. Để đảm bảo an toàn giao thông cũng như việc thực hiện bảo hành đúng quy định để Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, mới đây Sở GTVT tiếp tục có công văn gửi 15 nhà thầu yêu cầu tiếp tục khắc phục những hư hỏng trên QL1. Các gói thầu khác dọc QL1, một số nhà thầu đã thi công khắc phục hư hỏng, nhưng sau các đợt mưa lớn vừa qua, nhiều vị trí đã hư hỏng trở lại. Để đảm bảo an toàn giao thông cũng như việc thực hiện bảo hành đúng quy định để Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, mới đây Sở GTVT tiếp tục có công văn gửi 15 nhà thầu yêu cầu tiếp tục khắc phục những hư hỏng trên QL1.

Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Phong cho biết, qua kiểm tra đã phát hiện một số hư hỏng nền đường còn trong thời gian bảo hành chưa được khắc phục triệt để, Sở yêu cầu các nhà thầu khẩn trương thực hiện việc khắc phục theo quy định. “Cuối tháng 11/2021, Sở GTVT sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ bảo hành đối với các gói thầu. Nếu đơn vị nào không thực hiện đúng quy định dẫn đến mất an toàn giao thông, xảy ra tai nạn giao thông, thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật”, ông Phong nói.

Bài, ảnh: LÊ ĐỨC