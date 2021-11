Ngành điện nỗ lực về đích

(Báo Quảng Ngãi)- Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) đang quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021.

Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm củng cố hệ thống lưới điện, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Nhờ đó, tình hình cung ứng điện năng nhìn chung đảm bảo ổn định và liên tục, phục vụ cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, công suất cực đại 10 tháng năm 2021 đạt khoảng 450MW, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 1.810 triệu kWh, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngành điện tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa lưới điện để đảm bảo cấp điện an toàn. Mặc dù chịu sự tác động lớn từ dịch Covid-19, nhưng dưới sự chỉ đạo nhất quán, quyết liệt trong công tác ứng phó, ngành điện giữ thông suốt hoạt động cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chung tay đóng góp vào Quỹ Phòng, chống Covid-19 của tỉnh. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, PC Quảng Ngãi đã miễn, giảm tiền điện từ tháng 6 -12/2021 cho các đối tượng. Tổng số tiền ước tính khoảng 3,5 tỷ đồng. Mặc dù chịu sự tác động lớn từ dịch Covid-19, nhưng dưới sự chỉ đạo nhất quán, quyết liệt trong công tác ứng phó, ngành điện giữ thông suốt hoạt động cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chung tay đóng góp vào Quỹ Phòng, chống Covid-19 của tỉnh. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, PC Quảng Ngãi đã miễn, giảm tiền điện từ tháng 6 -12/2021 cho các đối tượng. Tổng số tiền ước tính khoảng 3,5 tỷ đồng.

“PC Quảng Ngãi đã thực hiện chương trình chuyển đổi số, đưa công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Đã có nhiều ứng dụng, phần mềm công nghệ được áp dụng trong quản lý kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong cấp điện, nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn”. Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi LÊ HOÀNG ANH DŨNG

Năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Trung, PC Quảng Ngãi đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong các mặt hoạt động, nhất là công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Trong 10 tháng năm 2021, tỷ lệ thu tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán đạt 82,76%, cao hơn 9,76% so kế hoạch giao; tỷ lệ số hóa đơn tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt là 70,3%, cao hơn 14,3% so với kế hoạch; tỷ lệ doanh thu tiền điện được thanh toán tự động không dùng tiền mặt là 91,39%, cao hơn 1,5% so với kế hoạch đề ra.

Với mục tiêu không ngừng tạo thuận lợi cho khách hàng, kinh doanh lành mạnh và hiệu quả, PC Quảng Ngãi đã phát triển 12.049 công tơ; tiếp nhận 46 khách hàng lớn với thời gian giải quyết trung bình đạt 1,63 ngày/khách hàng. Về công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện, toàn công ty đã xử lý 2.560 vụ vi phạm sử dụng điện, phát hiện 134 vụ trộm cắp điện. Số tiền truy thu, bồi thường, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, PC Quảng Ngãi tiếp tục kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo đạt kết quả cao nhất trong bối cảnh có nhiều khó khăn do dịch Covid-19. Trong đó, tập trung đảm bảo cung ứng đủ điện, an toàn, ổn định cho khách hàng, nhất là trong mùa mưa bão; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình; tăng cường công tác kiểm tra lưới điện, xử lý ngay các vị trí có nguy cơ sự cố... Đặc biệt, không để xảy ra sự cố lưới điện 110kV; tiếp tục triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Bài, ảnh: THANH NHỊ