Cửa hàng nông sản của thanh niên

(Báo Quảng Ngãi)- Với sự năng động, dám nghĩ dám làm, nhiều thanh niên trên địa bàn huyện Mộ Đức đã giúp nhau phát triển mô hình nông nghiệp sạch. Thông qua việc xây dựng Tổ hợp tác sản xuất và cửa hàng tiêu thụ nông sản, nhiều thanh niên đã mạnh dạn làm chủ, nhân rộng mô hình kinh tế của mình, góp phần nâng cao thu nhập, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Chủ nhiệm Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản thanh niên Mộ Đức Phan Khắc Trình cho biết, xuất phát từ đầu ra của sản phẩm nông nghiệp không ổn định, khiến nhiều bạn trẻ thường nản chí khi khởi nghiệp. Với mục đích xây dựng các mô hình phát triển kinh tế bền vững, Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản thanh niên Mộ Đức đã kết nối những người có cùng chung chí hướng, đam mê trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, để thành lập cửa hàng nông sản từ chính những sản phẩm đã cam kết nguồn gốc, chất lượng của đoàn viên, thanh niên làm ra.

Cửa hàng nông sản thanh niên Mộ Đức, nơi để bày bán sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. "Lâu nay, nhiều đoàn viên, thanh niên địa phương cứ trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế hiệu quả trên chính mảnh đất quê hương. Ý tưởng thì nhiều, nhưng để phát triển bền vững, ngoài chú trọng đến việc sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng, thì phải có nơi quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Do đó, sau một thời gian triển khai, các thành viên trong Tổ hợp tác đã góp vốn thành lập Cửa hàng nông sản sạch, có địa chỉ tại thị trấn Mộ Đức. Đây sẽ là cầu nối về khởi nghiệp, tạo động lực cho thanh niên mạnh dạn khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của quê hương", anh Trình cho biết.

Cửa hàng nông sản sạch thanh niên Mộ Đức chỉ mới đi vào hoạt động, nhưng đã liên kết với 6 mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hữu cơ. Là một trong 13 thành viên của Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản thanh niên Mộ Đức, anh Tạ Đình Giới, ở thôn Mỹ Khánh, xã Đức Thắng (Mộ Đức) chia sẻ, gia đình tôi sản xuất rau an toàn, nhưng đầu ra tiêu thụ rất khó khăn. Dù là sản phẩm sạch, nhưng khi đem ra chợ bán thường bị đánh đồng với các loại rau sản xuất đại trà, nên giá cả bấp bênh. Khi tham gia vào tổ hợp tác, sản phẩm rau an toàn của gia đình tôi đã được cửa hàng tiêu thụ ổn định, nên tôi đang dự định mở rộng diện tích trồng rau an toàn, để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Nhiều thanh niên tham gia vào Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản thanh niên Mộ Đức. Không chỉ tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của thanh niên, cửa hàng nông sản sạch của thanh niên Mộ Đức còn liên kết quảng bá, tiêu thụ nhiều sản phẩm OCOP trong tỉnh và các đặc sản đặc trưng của vùng miền. Hiện đã có khoảng 100 mặt hàng, sản phẩm các loại có mặt tại cửa hàng. Ngoài kênh bán lẻ trực tiếp tại cửa hàng, Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản thanh niên Mộ Đức còn thành lập website để đăng bán các sản phẩm, nhờ đó, dễ dàng tiếp cận đến nhiều khách hàng trong nước.

“Huyện Mộ Đức định hướng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ sẽ là sản phẩm chủ lực của huyện. Do đó, việc thành lập kênh phân phối của Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản thanh niên Mộ Đức hết sức quan trọng, góp phần tạo chuỗi liên kết bền vững trong sản xuất nông nghiệp, tăng việc làm, thu nhập cho thanh niên cũng như hộ gia đình. Thời gian đến, huyện sẽ huy động các nguồn vốn, nhằm trợ lực giúp các bạn thanh niên đi đầu trong việc lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân cho biết.

Bài, ảnh: HẢI CHÂU