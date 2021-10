Hòa Phát tiêu thụ 6,3 triệu tấn thép các loại trong 9 tháng

(Baoquangngai.vn)- Tháng 9/2021, sản xuất thép thô của Tập đoàn Hòa Phát đạt 686.000 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 738.000 tấn, tăng 22% so với tháng 9/2020. Trong đó, thép xây dựng đạt 327.000 tấn, tăng 22% so với tháng 8; thép cuộn cán nóng là 176.000 tấn, còn lại là phôi thép, tôn mạ, ống thép các loại.

Hoạt động xuất khẩu thép thành phẩm các loại của Hòa Phát trong tháng vừa qua tăng trưởng mạnh. Cụ thể, sản lượng xuất khẩu thép xây dựng Hòa Phát kỷ lục 120.000 tấn, gần gấp đôi so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu chính là Úc, Canada, Hong Kong, Hàn Quốc, và một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

sản phẩm thép Hòa Phát

Tôn Hòa Phát cũng ghi nhận sản lượng xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay với gần 50.000 tấn, gấp 2 lần tháng trước. Sản phẩm ống thép Hòa Phát xuất khẩu tăng 50% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng 2021, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng thép thô 6,1 triệu tấn, tăng 50% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 6,3 triệu tấn, tăng 43%. Trong đó, thép xây dựng là 2,8 triệu tấn, tăng 12%. Thép cuộn cán nóng (HRC) đạt gần 2 triệu tấn. Tôn Hòa Phát ghi nhận 273.000 tấn, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Sản phẩm ống thép là 498.000 tấn, giảm 12% so với 9 tháng 2020.

Với công suất thép thô 8 triệu tấn/năm, Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu của Tập đoàn luôn là tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất ra, trong đó ưu tiên số 1 là thị trường trong nước.

PV