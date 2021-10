Công trình thủy điện: Phải đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ

(Báo Quảng Ngãi)- Vào mùa mưa lũ, mặc dù các chủ đầu tư công trình thủy điện đã có phương án ứng phó với rủi ro, song thiên tai bất thường vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các công trình. Do đó, ngành chức năng và chính quyền các địa phương cần phải tăng cường giám sát việc thi công, vận hành thủy điện.

Khắc phục bất cập khi thi công

Mới đây, Sở Công thương đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư thủy điện Thượng Sơn Tây (Sơn Tây) phải tạm dừng thi công, vì đổ thải ra môi trường, gây ảnh hưởng đến thoát lũ và vận hành nhà máy thủy điện phía dưới. Đồng thời, khẩn trương gia cố lại vị trí bãi thải để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Sở cũng yêu cầu công ty khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với thiên tai đối với công trình thủy điện...

Một góc công trường thi công thủy điện Thượng Sơn Tây.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Công thương chủ đầu tư thủy điện Thượng Sơn Tây đã chấp hành các yêu cầu khá nghiêm túc. Toàn bộ công trình đã dừng thi công, máy móc, thiết bị được di dời đến nơi an toàn; lán trại công nhân cũng đã được gia cố, đồng thời có phương án di dời công nhân khi có mưa lũ về. Đại diện thủy điện Thượng Sơn Tây cho biết, do công trình đang vào giai đoạn thi công nước rút, nên gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, do năm nay mưa bão đến sớm hơn 15 ngày so với kế hoạch thi công, nên lúc mưa lớn, một số đất, cát đã trôi về hạ du. Đơn vị có giải pháp khắc phục theo chỉ đạo của Sở Công thương và huyện Sơn Tây.