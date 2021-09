Thu ngân sách những tháng cuối năm sẽ khó khăn

(Baoquangngai.vn)- Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là từ tháng 8 năm 2021 đến nay. Vì thế, nhiều doanh nghiệp (DN) tại các KCN của tỉnh phải dừng hoạt động, do xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19. Các sản phẩm chủ lực như xăng dầu, bia... đang có chiều hướng giảm sản lượng sản xuất và tiêu thụ. Điều này dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2021.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2021 ước đạt 14.946 tỷ đồng, gần bằng 143% so với cùng kỳ năm trước và bằng 82,6% dự toán năm. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 5.795 tỷ đồng, bằng 197,7% so với cùng kỳ năm trước và gần bằng 116% dự toán năm (nguồn này ngân sách tỉnh không được hưởng).

NMLD Dung Quất và Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi là hai đơn vị đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách của tỉnh. Nhưng hiện nay dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nên ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ sản các phẩm chủ lực là xăng dầu, bia..., dẫn đến giảm nguồn thu ngân sách của tỉnh là điều khó tránh khỏi.

Về phần thu nội địa, lũy kế 9 tháng năm 2021, ước đạt hơn 9.130 tỷ đồng, đạt 83% dự toán trung ương, đạt gần 70% dự toán tỉnh giao, tăng gần 21% so cùng kỳ. Trong đó, thu từ NMLD Dung Quất ước trên 4.549 tỷ đồng, đạt 91% dự toán, tăng 39,5% so cùng kỳ. Các khoản còn lại thu trên 3.926 tỷ đồng, đạt 77,7% dự toán trung ương, đạt 72% dự toán tỉnh, tăng 4,4% so cùng kỳ.

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhìn chung, trong những tháng đầu năm 2021, dịch Covid-19 trên cả nước diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là đợt dịch bùng phát từ tháng 4/2021 đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của DN và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này giá dầu thô thế giới bình quân ở mức trên 65 USD/thùng, cao hơn dự toán trung ương cũng như UBND tỉnh giao 20USD/thùng (dự toán giao 45 USD/thùng). Do đó, số nộp ngân sách của NMLD Dung Quất đạt mức khá (đạt 80,2% dự toán). Bên cạnh đó, tổng sản lượng bia tiêu thụ tăng gần 20% so cùng kỳ, đặc biệt là sản lượng bia của Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi tăng khá. Ngoài ra, lượng nước về các hồ thủy điện nhiều, sản lượng điện của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tăng 2,2 lần so cùng kỳ. Đa số các khoản thu đều đảm bảo vượt tiến độ dự toán UBND tỉnh giao. Thu tiền sử dụng đất đạt rất thấp Hiện nay, còn một số khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán tỉnh giao như: Thuế bảo vệ môi trường, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tại xã... Đặc biệt, trong 8 tháng năm 2021, thị trường bất động sản trên địa bàn khá trầm lắng, hầu hết các dự án khu dân cư triển khai chậm, dẫn đến số thu tiền sử dụng đất đạt rất thấp (21,4%) so với dự toán UBND tỉnh giao (557tỷ đồng/2.600 tỷ đồng). Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Văn Tiếp, dự kiến số thu các tháng còn lại của năm 2021 sẽ giảm mạnh so với 7 tháng đầu năm 2021. Điều này được thể hiện qua số thu tháng 8/2021 chỉ bằng 68% so với bình quân 7 tháng đầu năm. Số ước thu tháng 9, nếu trừ gia hạn 366 tỷ đồng của NMLD Dung Quất thì chỉ bằng 54,9% so bình quân 7 tháng. Trong đó, tháng 8/2021, thu từ NMLD Dung Quất chỉ bằng 65%; tháng 9/2021 chỉ bằng 33%. Nếu tính cả gia hạn tháng 8/2021 thì bằng 46,8%; tháng 9/2021 chỉ bằng 34,7%. Các khoản thu còn lại trừ thu tiền sử dụng đất so với bình quân 7 tháng đầu năm tháng 8/2021 chỉ bằng 70%; tháng 9/2021 bằng 65%. Riêng Bia Sài Gòn so với bình quân 7 tháng đầu năm thì tháng 8/2021 chỉ bằng 73%, tháng 9/2021 chỉ bằng 49%. Nếu tính cả tiền gia hạn thì số thu tháng 8/2021 bằng 76%; tháng 9/2021 chỉ bằng 56,8% so với bình quân 7 tháng đầu năm.

Bài, ảnh: HỒNG HOA