Quản lý và giám sát ngư dân gặp khó khăn

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, đang chuẩn bị vào màu mưa bão, nên sẽ có nhiều tàu cá của ngư dân trong tỉnh trở về địa phương để neo đậu, tránh trú bão. Điều này gia tăng áp lực cho việc bố trí nơi neo đậu và quản lý ngư dân ddđối với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường kiểm soát

Bão số 5 vừa qua, 5 cảng cá và cảng neo trú tàu thuyền trên địa bàn tỉnh gồm: Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi), Mỹ Á, Sa Huỳnh (TX.Đức Phổ) và Lý Sơn đã sắp xếp, bố trí 1.700 tàu cá, với 6.800 lao động về neo đậu, tránh trú bão. Tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ (Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ), mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm chủ phương tiện tàu cá đến làm thủ tục cập cảng. Để vừa giúp ngư dân kịp vào bờ tránh trú bão, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng bộ đội biên phòng cùng với chính quyền địa phương, ngành y tế tăng cường nhân lực, tập trung làm thủ tục khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh (RT-PCR làm sau) cho tất cả lao động trên tàu cá trước khi lên bờ.

Người dân xã Tịnh Kỳ giúp ngư dân vùng phong tỏa xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) kiểm tra và buộc lại dây neo tàu, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Hai cảng Tịnh Kỳ và Tịnh Hòa cũng tiếp nhận và sắp xếp, bố trí gần 400 tàu cá của ngư dân về neo đậu, tránh trú bão; trong đó, có nhiều tàu cá của ngư dân trong vùng phong tỏa xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi). Vì thời gian neo tàu lâu, cộng với mùa mưa bão, nên một số ngư dân Nghĩa An lo sợ tàu bị nước tràn vào khoang, nguy cơ chìm tàu. Vì vậy, trong 2 ngày 10 - 11/9, trước thời điểm bão số 5 đổ bộ đã có hàng chục ngư dân kiến nghị UBND xã Nghĩa An cấp giấy đi đường, để đến cảng Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa theo dõi và quản lý tàu. Tuy nhiên, sau khi được chính quyền và nhân dân xã Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa giúp đỡ nên ngư dân yên tâm chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong khu phong tỏa.