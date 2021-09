Người trồng hoa Tết thấp thỏm vào vụ

(Báo Quảng Ngãi)- Thời điểm này, người trồng hoa trong tỉnh đang bước vào vụ trồng hoa Tết. Tuy nhiên, khác với không khí khẩn trương, tất bật như mọi năm, thì năm nay do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên các nhà vườn phải dè dặt xuống giống, giảm diện tích trồng.

Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ chậu, đất, cây giống để trồng 1.000 chậu cúc các loại, nhưng lo ngại sự biến động của thị trường trong bối cảnh dịch Covid-19 nên bà Nguyễn Thị Hạnh, ở thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ (Tư Nghĩa) chỉ mới trồng 200 chậu cúc. Số lượng còn lại, bà Hạnh vẫn đang đắn đo, không biết có nên tiếp tục xuống giống trồng vụ Tết. “Đang bắt đầu vào vụ trồng cúc bán Tết, nhưng tôi vẫn còn băn khoăn, lo lắng, vì đầu ra của hoa cúc chậu phần lớn được tiêu thụ mạnh ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Trong khi đó, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, sẽ hạn chế thị trường tiêu thụ, nên tôi và những hộ khác không dám trồng nhiều, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại”, bà Hạnh nói.

Năm nay, người trồng hoa Tết trong tỉnh giảm số lượng chậu trồng so với các năm trước.

Tương tự, người trồng hoa ở xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) cũng đang thấp thỏm, dè dặt xuống giống vụ hoa Tết. Anh Bùi Đình Hoàng, ở thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp cho biết, nghề trồng hoa là nghề thu nhập chính của gia đình tôi. Do đó, dù lo lắng sẽ bị mất trắng, thua lỗ do dịch Covid-19, nhưng tôi cũng đành chấp nhận đánh cược với may rủi. Tôi đã tự đúc chậu, ươm giống, không thuê nhân công để giảm chi phí và chỉ trồng khoảng 800 chậu cúc, giảm hơn 60% số lượng so với các năm trước. Bình quân cứ 100 chậu hoa cúc loại trung bình, tôi đầu tư khoảng 10 triệu đồng, đó là chưa kể công chăm sóc. Dự tính vài ngày tới, tôi sẽ trồng thêm khoảng 100 chậu hoa hồng, ngũ sắc, nếu không tiêu thụ được dịp Tết vẫn có thể để bán quanh năm.