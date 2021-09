(Báo Quảng Ngãi)- Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty Điện lực Quảng Ngãi vẫn đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân trước dịch Covid-19, giữ vững dòng điện, nhất là trong vùng cách ly, phong tỏa để phục vụ người dân.

Theo thống kê của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, bão số 5 đã gây ảnh hưởng đến lưới điện, làm 170 nghìn khách hàng mất điện, ngã đổ nhiều trụ và cháy 1 máy biến áp. Nguyên nhân là do cây cối ngã đổ vào đường dây, dông sét gây cháy thiết bị... Sau khi bão tan, công ty đã huy động lực lượng, tập trung khắc phục hư hỏng tại các địa bàn trọng điểm như Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Trà Bồng... Lưới điện sau đó được khôi phục, cấp điện trở lại cho nhân dân nhanh chóng, an toàn. Qua 24 giờ tiếp cận hiện trường, nỗ lực xử lý sự cố (từ sáng 12/9), công ty đã khôi phục gần 100% lưới điện, cấp điện trở lại cho 99,9% khách hàng. Quá trình khắc phục, công ty đã ưu tiên xử lý sự cố các phụ tải quan trọng, sau đó đến các phụ tải dân sinh.

Nâng cấp lưới điện trên địa bàn huyện Ba Tơ, đảm bảo cấp điện an toàn trong mùa mưa bão.

Trước bão số 5, ngành điện phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có dịch, với nhiều ca mắc Covid-19 cộng đồng, nguy cơ lây lan dịch bệnh khá cao. Điều này buộc ngành điện phải giữ vững "an toàn kép": An toàn trong phòng, chống dịch và an toàn cấp điện cho nhân dân. Nhiều vùng phong tỏa do bùng phát dịch Covid-19 như phường Phổ Thạnh, xã Phổ Châu (TX.Đức Phổ); xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), công nhân ngành điện phải ở lại địa bàn để trực, sẵn sàng xử lý sự cố. Trong đó, công nhân Điện lực Đức Phổ đã "bám trụ" tại xã Phổ Châu 35 ngày, phường Phổ Thạnh 60 ngày. Còn công nhân Điện lực Tư Nghĩa đã ở lại vùng phong tỏa xã Nghĩa An đã 15 ngày qua. Dù phải chịu vất vả, hiểm nguy, nhưng những công nhân ngành điện đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.