Cầu Năm Bi cần được xây mới

(Báo Quảng Ngãi)- Gần 1 tuần qua, người tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 24B, đoạn qua địa bàn xã Sơn Thành (Sơn Hà) không khỏi lo lắng khi cầu Năm Bi bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa thu xếp được nguồn vốn đầu tư xây dựng cầu mới, nên ngành GTVT chỉ gia cố tạm, nên chưa đảm bảo an toàn.

Hư hỏng nặng

Quốc lộ 24B qua địa bàn huyện Sơn Hà là tuyến giao thông huyết mạch nối 2 huyện vùng cao Sơn Hà và Sơn Tây với đồng bằng. Hằng ngày, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Trong đó, có nhiều xe tải chở nông, lâm sản của người dân đưa về các huyện đồng bằng tiêu thụ. Thế nhưng, hơn một tuần qua, giao thông trên tuyến bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi cầu Năm Bi (Km56+92) bị sụt lún mố cầu, nền cầu võng xuống, lớp bê tông bị bong tróc lộ ra các thanh sắt, thép đã rỉ.

Công trình cầu Năm Bi, nằm trên Quốc lộ 24B đoạn qua huyện Sơn Hà, hư hỏng nghiêm trọng.

Do cầu Năm Bi bị hư hỏng quá nặng và không đảm bảo an toàn, nên nhiều phương tiện giao thông qua đây vào lúc cao điểm phải tạm đỗ hai bên đầu cầu và chờ người hướng dẫn điều tiết qua từng chiếc một. Dù công trình không đảm bảo an toàn, song vì không có tuyến đường khác nên người dân vẫn phải đi lại.