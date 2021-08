Bước chuyển mình ở vùng cao Minh Long

(Baoquangngai.vn)- Vùng đất Minh Long đang khởi sắc từng ngày. Trên hành trình vượt khó, để có được diện mạo hiện nay, bên cạnh sự hỗ trợ lớn từ Trung ương, tỉnh, là sự nỗ lực, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện.

40 năm sau ngày tái lập (24/8/1981- 24/8/2021), Minh Long - vùng đất gian khó một thời đang chuyển mình mạnh mẽ. Đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn có nhiều khởi sắc.Thành quả phát triển mọi mặt trong những năm qua thực sự là hành trang vững chắc để huyện Minh Long tiếp tục vươn lên thực hiện các mục tiêu đột phá, nỗ lực xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Vùng đất đang chuyển mình

Đến Minh Long hôm nay, có thể dễ dàng nhận thấy sự đổi thay với cơ sở hạ tầng khang trang. Điện, đường, trường, trạm thuận tiện. Đời sống của đồng bào các dân tộc trong huyện đang từng bước bắt nhịp với đời sống của nhân dân các huyện miền xuôi.

Xuất phát điểm thấp, song nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án của Chính phủ, cùng sự quan tâm đầu tư của tỉnh, huyện Minh Long đã có những đổi thay mạnh mẽ. Nhiều công trình được đầu tư, những tuyến đường được xây dựng, nâng cấp. Người dân các xã đã được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, phù hợp với điều kiện sản xuất, chăn nuôi ở từng địa bàn. Nhiều gia đình từ chỗ là hộ nghèo dần vươn lên có kinh tế khá với mức thu nhập ổn định.

Huyện Minh Long đang đổi thay từng ngày (ảnh Bùi Thanh Trung)

Ông Đinh Văn Sang ở xã Long Hiệp, huyện Minh Long bày tỏ: “Nhiều năm sinh sống ở vùng đất này, tôi đã chứng kiến được sự đổi thay của bộ mặt quê hương và từ chính cuộc sống của gia đình mình. Tôi cho rằng, sự thay đổi của huyện được thể hiện rõ nét nhất ngay ở sự thay đổi trong cuộc sống của người dân, trong đó có gia đình tôi”.

Ông Sang kể, cuộc sống gia đình ông trước đây hết sức khó khăn, trồng trọt, chăn nuôi cho hiệu quả thấp. Nhờ được địa phương định hướng về thay đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ hướng dẫn về kỹ thuật, nhiều năm qua, kinh tế gia đình ông vững vàng với nguồn thu nhập ổn định. Các con được học hành đàng hoàng, có công việc ổn định. Ông Sang cho rằng, bộ mặt huyện cũng thay đổi thấy rõ, nhất là đường sá, giao thông.

“Trước đây, đường sá đi lại ở nhiều địa phương trong huyện nhỏ hẹp, chủ yếu là đường đất thì nay đều là đường nhựa, bê tông. Hệ thống điện lưới quốc gia được kéo đến tận các khu vực vùng sâu, vùng xa… Những con đường làng được bê tông hóa, đường vào trung tâm các xã được nâng cấp, xây mới tạo thuận lợi cho người dân đi lại, tiêu thụ sản phẩm nông – lâm nghiệp và giao thương hàng hóa.”- ông Sang nói.

Cơ sở hạ tầng giao thông đầu tư xây dựng tạo đà cho sự phát triển của địa phương

Sau 40 năm nỗ lực và phấn đấu, kinh tế của huyện Minh Long đạt được nhiều thành tựu nổi bật, ổn định phù hợp với tiềm năng thế mạnh của huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá, với khoảng 7,2%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ; lĩnh vực nông nghiệp được tập trung phát triển theo hướng quy mô lớn, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người tăng và đạt trên 35 triệu đồng/người/năm.

Cùng với thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nhiều chương trình, dự án, hoạt động đầu tư, hỗ trợ đã kịp thời tiếp sức cho công cuộc đổi mới ở các địa phương trong huyện như: Chương trình 135, Dự án giảm nghèo, Nghị quyết 30a... đã đầu tư, hỗ trợ với kinh phí hàng trăm tỷ đồng cho sản xuất, cải thiện hạ tầng cơ sở các xã vùng cao. Trong 5 năm qua (2015- 2020), huyện Minh Long đầu tư hơn 600 tỷ đồng xây dựng các công trình trọng điểm, kết cấu hạ tầng đô thị, các tuyến giao thông chính, các trụ sở, trường học...

Đặc biệt, từ quá trình nỗ lực xây dựng nông thôn mới góp phần thổi làn gió mới đến từng vùng quê, đời sống của người dân từ đó được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Lợi ích thấy rõ của chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp bà con thêm tin tưởng vào chủ trương lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tin vào lời nói, việc làm của cán bộ, đảng viên. Đến thời điểm này, huyện Minh Long đã có 2/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt từ 16 tiêu chí trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. Trước kia, toàn huyện có đến 47,3% hộ nghèo (năm 2016), đến nay số hộ nghèo chỉ còn 10,65%.

Một góc trung tâm huyện Minh Long

Chia sẻ về sự phát triển của huyện nhà, Chủ tịch UBND huyện Minh Long Đinh Văn Điết nhấn mạnh: Minh Long có được sự đổi thay như hôm nay là cả một quá trình phấn đấu gian khổ, lâu dài của cán bộ, đảng viên, nhân dân từ khi tái lập huyện. Những chủ trương, chính sách ưu tiên, hỗ trợ của Đảng, Chính phủ dành cho huyện miền núi khó khăn là cơ sở ban đầu giúp huyện có nguồn lực phát triển. Nhưng quan trọng hơn là nhờ sự đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong huyện; sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, khối đoàn kết ấy là sức mạnh to lớn, tạo thành sức bật cho Minh Long phát triển.

Vững bước đi lên

Chủ tịch UBND huyện Minh Long Đinh Văn Điết cho rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự vững tin và đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Minh Long đang thay da đổi thịt từng ngày, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Đây là động lực và mục tiêu giúp Minh Long khắc phục hạn chế, khó khăn để phát triển với những định hướng mới, nhiệm vụ mới, mục tiêu mới ở tầm cao hơn.

Nói về chặng đường phía trước, Chủ tịch UBND huyện Minh Long Đinh Văn Điết cho biết, thời gian tới, huyện sẽ phát huy tinh thần đoàn kết và đổi mới, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với khai thác tài nguyên hợp lý, bảo vệ môi trường. Thực hiện giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Giữ vững an ninh chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, chú trọng triển khai thực hiện phát triển nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp… Phấn đấu đưa tốc độ tăng giá trị sản xuất của ngành kinh tế chủ yếu giai đoạn 2021- 2025 bình quân từ 7- 7,5%/năm.

Huyện tập trung đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, hạ tầng giao thông đô thị, mở rộng sự liên kết nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch nhằm từng bước tăng dần tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế; tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình phục vụ dân sinh, công trình phúc lợi xã hội và hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Du lịch cũng là một thế mạnh được huyện Minh Long đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới (ảnh Bùi Thanh Trung)

“Để đạt được mục tiêu huyện nhà đề ra trong thời gian tới, cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và nhân dân thì Minh Long cần nhiều hơn nữa sự quan tâm giúp đỡ từ Trung ương, tỉnh, các ban ngành cấp trên. Trong đó trọng tâm là cần nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới; các điều kiện, cơ chế chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo,.. Qua đó giúp huyện có bước phát triển đột phá nhanh và bền vững hơn”- Chủ tịch UBND huyện Minh Long Đinh Văn Điết mong muốn

Minh Long hôm nay đã và đang thực sự đổi thay về mọi mặt, diện mạo đô thị và nông thôn không ngừng đổi mới, phát triển. Đó là thành quả của những khát vọng đổi mới không ngừng, của sự nỗ lực, đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây là nền tảng, là sức mạnh để Minh Long tiến nhanh, tiến vững chắc trên chặng đường phía trước.

H.P