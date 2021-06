Phòng dịch Covid-19 để duy trì sản xuất

(Báo Quảng Ngãi)- Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là khi dịch lây lan trong các KCN tại tỉnh Bắc Giang, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã xây dựng, triển khai phương án phòng, chống dịch Covid-19 một cách nghiêm túc; đồng thời duy trì phát triển sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động.

Không chủ quan, lơ là

Tại KCN Tịnh Phong, để được vào các công ty, nhà máy, xí nghiệp, việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế... là những yêu cầu bắt buộc đối với tất cả mọi người.

Công ty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi, DN FDI đến từ Nhật Bản là một trong những đơn vị đặc biệt cẩn trọng, nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Nhà máy Sumida Quảng Ngãi Yamada Satoru đánh giá rất cao công tác phòng, chống dịch của Việt Nam, cũng như của chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã giúp công ty yên tâm sản xuất, xuất khẩu. Đối với Nhà máy Sumida Quảng Ngãi, hằng ngày có 850 lao động làm việc. Tất cả người lao động trước khi vào xưởng sản xuất đều được kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Công ty đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng kịch bản và tổ chức diễn tập khi có tình huống xuất hiện ca dương tính (F0) tại nhà máy, đảm bảo khoanh vùng nhanh khi có ca nhiễm...

Công nhân Công ty TNHH XNK Thuyên Nguyên (KCN Tịnh Phong) được bố trí giãn khoảng cách khi ngồi làm việc. Còn tại Công ty TNHH XNK Thuyên Nguyên, đơn vị đã triển khai các biện pháp và phương án phòng, chống dịch Covid-19 cho toàn thể 600 cán bộ, công nhân viên; đảm bảo thực hiện nghiêm túc biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Giám đốc Công ty TNHH XNK Thuyên Nguyên Nguyễn Thị Nguyên cho hay: Thấy rõ tác hại mà dịch Covid-19 gây ra tại các KCN ở Bắc Giang, Bắc Ninh, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và có những phương án phòng, chống dịch theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Chúng tôi xác định việc phòng ngừa là quan trọng hàng đầu, nên tập trung tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng chống tốt nhất, chứ không phải để xảy ra rồi mới... chữa cháy thì rất khó. Hiện tại dịch Covid-19 chưa ảnh hưởng gì đến hoạt động sản xuất của công ty; các đơn hàng vẫn rất nhiều, chúng tôi đảm bảo duy trì sản xuất ổn định. Hằng ngày, công nhân khi vào cổng thì bắt buộc phải đeo khẩu trang, xếp hàng để đo thân nhiệt mới vào nhà xưởng làm việc. Khi ngồi làm việc, lúc ăn cơm trưa công nhân được sắp xếp ngồi giãn khoảng cách so với trước. Thường xuyên phun khử khuẩn để môi trường thông thoáng, tránh xảy ra dịch, lây nhiễm chéo.

Còn tại Công ty Giày Rieker Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi, với tổng số lao động trên 2.500 người, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch; chuẩn bị nơi cách ly tập trung tại chỗ trong công ty, nếu phát hiện có ca F0 tại nhà máy. Bà Dương Hoài Hương, phụ trách chi nhánh Quảng Ngãi kiến nghị các sở, ban ngành tổ chức các đợt huấn luyện thực hành phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân viên y tế tại các DN; tập huấn, hướng dẫn cho nhân viên y tế của công ty về kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm để sẵn sàng hỗ trợ khi dịch bùng phát diện rộng tại công ty và các DN trong KCN.

Quyết liệt phòng, chống dịch

Phó trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Đàm Minh Lễ cho biết: Ban Quản lý đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các DN thực hiện nghiêm túc các nội dung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một DN trong KCN Tịnh Phong. Yêu cầu DN khẩn trương rà soát, xây dựng và hoàn chỉnh phương án cụ thể về phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị theo 4 cấp độ nguy cơ; xây dựng kịch bản và tổ chức diễn tập khi có tình huống xuất hiện ca dương tính (F0) tại nhà máy. Kiện toàn hoặc thành lập tổ phản ứng nhanh hoặc ban phòng, chống dịch Covid-19 tại DN. Rà soát tất cả những người đã nhập cảnh sau khi hết cách ly tập trung về nơi lưu trú, làm việc trên địa bàn tỉnh từ ngày 4.4.2021 đến ngày 5.5.2021, tổng hợp danh sách gửi các cơ quan, đơn vị để xem xét tổ chức xét nghiệm.

“Chúng tôi tổ chức các đoàn trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các DN trên địa bàn và quán triệt giám đốc DN phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện phòng, chống dịch trong đơn vị và thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 680 ngày 24.5.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn trong phòng, chống Covid-19 trong các KCN. Kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống”, ông Lễ cho biết thêm.

Cần chú trọng địa bàn xã Tịnh Phong KCN Tịnh Phong hiện có trên 7.000 lao động và KCN VSIP Quảng Ngãi có trên 25.000 lao động đang làm việc tại các công ty, nhà máy. Trong đó, số lượng công nhân ở trọ tại khu vực xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) khá đông và có nhiều trường hợp công nhân làm khác nhà máy, khác KCN nhưng ở chung nhà trọ, nên có nguy cơ xảy ra dịch. Vì vậy, công tác phòng, chống dịch tại các KCN và địa bàn xã Tịnh Phong cần đặc biệt coi trọng.

Bài, ảnh: PHẠM DANH