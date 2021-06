Khẩn trương khắc phục sạt lở đường Đông Trường Sơn

(Báo Quảng Ngãi)- Tuyến đường Đông Trường Sơn đoạn qua xã Sơn Mùa (Sơn Tây) bị sạt lở, đất đá đổ sập làm mất hoàn toàn khoảng 100m trong đợt mưa lũ cuối năm 2020, phải mượn tạm đất của người dân để mở đường tránh, phục vụ đi lại. Tuy nhiên, đã qua 8 tháng, việc khắc phục sạt lở vẫn không được triển khai, còn người dân muốn lấy lại đất để canh tác, nhưng không ai giải quyết.

Chưa trả đất mượn mở đường tạm

Sạt lở xảy ra vào cuối tháng 11.2020 làm đổ sập quả đồi thuộc xóm Làng Chay, thôn Mang Tu Là, xã Sơn Mùa phủ lấp gần 100m đường Đông Trường Sơn. Ngay sau đó, chính quyền xã Sơn Mùa và huyện Sơn Tây đã thông tuyến, giải tỏa ách tắc giao thông bằng cách mở một con đường tạm về phía bên trái điểm sạt lở, trên 8.000m2 đất trồng keo của gia đình anh Nguyễn Ngọc An (người dân địa phương). "Khi đó cán bộ nói gia đình cho mượn đám đất làm đường tạm để đi lại khoảng 1 tháng, nhưng nay đã bước qua tháng thứ 8 rồi mà vẫn chưa trả lại", anh Phương cho biết.

Đoạn đường mở tạm trên đất của hộ dân Nguyễn Ngọc An, ở xã Sơn Mùa (Sơn Tây). ẢNH: T.NHỊ

Vì gia đình anh An chỉ có một mảnh đất để trồng keo, mì sinh sống, nên khi cho mượn đã không còn đất để sản xuất, đời sống gặp nhiều khó khăn. Anh An có đến xã, huyện để xin trả lại đất, nhưng chính quyền vận động gia đình anh cố gắng chia sẻ với khó khăn chung và hứa sẽ có trách nhiệm liên hệ với cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết quyền lợi cho gia đình. Thế nhưng, chờ mãi không thấy được giải quyết, bức xúc anh An đã giăng dây chặn không cho xe ô tô qua lại. "Tôi mong muốn nếu cần diện tích đất này thì thu hồi, bồi thường cho tôi. Còn không thì thuê đất hằng tháng, hoặc nếu không có nhu cầu nữa thì xới lại, hoàn trả đất cho gia đình để trồng mì, trồng keo", anh An bày tỏ.