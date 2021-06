Hàng may mặc Việt mở rộng thị trường

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây, thị trường tiêu dùng các mặt hàng may mặc trên địa bàn Quảng Ngãi khá sôi động. Điều đáng mừng là, dù gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt với các hãng thời trang nước ngoài, nhưng các mặt hàng may mặc Việt vẫn đứng vững và ngày càng mở rộng thị trường.

Kinh doanh các sản phẩm may mặc đang ngày càng nở rộ trên địa bàn tỉnh, với đủ các phân khúc giá từ bình dân đến cao cấp. Trong đó, các mặt hàng sản xuất trong nước được bày bán chiếm đa số.

Khách hàng chọn mua quần áo sản xuất trong nước được bày bán tại Siêu thị Co.op Mart Quảng Ngãi. ẢNH: N.VIÊN Tại Siêu thị Co.opMart Quảng Ngãi, Trung tâm Thương mại và siêu thị GO! Quảng Ngãi, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza, Siêu thị Thành Nghĩa... những vị trí đắc địa đều dành cho các hãng thời trong nước trưng bày sản phẩm, riêng quần áo hầu như 100% là hàng Việt. Chị Trần Thị Phương, ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi), cho biết: "Tôi thường chọn mua quần áo sản xuất trong nước, lý do chính là giá "mềm", chất lượng cũng rất tốt. Vào dịp khuyến mãi, quần áo được sản xuất trong nước giảm giá rất sâu, đây là dịp để người tiêu dùng mua sắm, nhưng vẫn tiết kiệm được một khoản kinh phí giữa bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19".

Giám đốc Siêu thị Co.opMart Quảng Ngãi Lê Hồng Ca cho hay: Quần áo được bày bán ở siêu thị đều là hàng Việt, chủ yếu nhập về từ TP.Hồ Chí Minh. Để kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh dịch Covid-19, siêu thị liên tục có nhiều chương trình khuyến mãi. Quần áo mang thương hiệu Việt có chất lượng tốt, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 như hiện nay, người tiêu dùng cũng nên chọn mua những sản phẩm được sản xuất trong nước, đó cũng là một cách thể hiện tinh thần yêu nước, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bên cạnh những thương hiệu may mặc nổi tiếng vào thị trường tỉnh ta khá sớm như An Phước, Việt Tiến, Blue Exchange... nhiều năm trở lại đây, các thương hiệu Việt lớn khác cũng bắt đầu mở chi nhánh ở Quảng Ngãi như: Biluxury, Owen, Yody... Nhìn chung, các sản phẩm của các hãng thời trang Việt khá phong phú, nên được người tiêu dùng đón nhận, tạo ra sự canh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu Việt.

Các mặt hàng may mặc uy tín như Blue Exchange được người tiêu dùng ưu chuộng. ẢNH: N.VIÊN Chị Kiều, chủ cửa hàng quần áo Blue Exchange trên đường Hùng Vương (TP.Quảng Ngãi) cho hay: Thời trang Blue Exchange đã có mặt trên thị trường Quảng Ngãi được khoảng 20 năm, trở thành thương hiệu uy tín được người tiêu dùng tin dùng. Sản phẩm tiêu thụ mạnh vào dịp hè, Noel, tết Nguyên đán... Để đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của khách hàng, Blue Exchange liên tục đổi mới sản phẩm theo xu hướng thời trang của khách hàng. Tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Quảng Ngãi đã mở cửa hàng Blue Exchange. Quần áo Blue Exchange có đủ phân khúc giá. Hiện các cửa hàng Blue Exchange đang giảm giá từ 10 - 50% đối với nhiều mặt hàng, để kích cầu tiêu dùng vì dịch Covid-19.

Trước sự bùng nổ của công nghệ, một bộ phận người tiêu dùng có xu hướng mua các mặt hàng thời trang qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử... Các mặt hàng thời trang bán trên mạng do nhiều doanh nghiệp trong nước sản xuất được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, hiện nay ngành may mặc trong nước cũng đang chịu sự cạnh tranh khá lớn với các mặt hàng quần áo có xuất xứ từ Quảng Châu (Trung Quốc). Bởi vậy, các nhà sản xuất hàng may mặc trong nước cần nghiên cứu, nắm bắt xu hướng ăn mặc của giới trẻ để cho ra đời những sản phẩm phù hợp với nhiều lứa tuổi và có giá cả hợp lý.

NGỌC VIÊN