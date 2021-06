Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình khẩn cấp

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, nhưng với yêu cầu cấp thiết của công tác phòng chống sạt lở bờ biển, bờ sông và sạt lở núi, Quảng Ngãi đã đầu tư một số công trình theo diện khẩn cấp. Hiện tại, các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ, để đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay.

Thi công xuyên đêm

Vào 22 giờ đêm một ngày đầu tháng 6.2021, chúng tôi có mặt tại công trường xây dựng kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện, thôn An Cường, xã Bình Hải (Bình Sơn). Tiếng máy xúc, máy cẩu ầm ầm; điện sáng rực cả một vùng bờ biển. Lão ngư Huỳnh Văn Bảy (72 tuổi), ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, nhà ở gần công trình, cho biết: "Cả tháng nay, công trình thi công xuyên đêm, tinh thần khẩn trương lắm. Mong thời tiết thuận lợi để kè sớm hoàn thành".

Thi công xuyên đêm kè chống sạt lở bờ biển xã Bình Hải (Bình Sơn).

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết: Dự án kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện, thôn An Cường dài khoảng 1,3km, trong đó tuyến kè thôn Phước Thiện 850m và tuyến kè thôn An Cường 450m, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho khoảng 170 hộ dân, tổng kinh phí 100 tỷ đồng. Hiện liên danh các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công.