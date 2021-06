Bảo vệ môi trường biển: Vì sự sống và sinh kế

(Báo Quảng Ngãi)- Là địa phương có lợi thế phát triển kinh tế biển với đường bờ biển dài hơn 130km, song những năm gần đây, sinh kế của người dân ven biển gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường ven biển và đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản dần giảm sút.

Nhiều hệ lụy do biến đổi khí hậu

Khí hậu biến đổi, nhiệt độ trái đất đang nóng lên, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường gia tăng... thể hiện rõ qua những đợt khô hạn khốc liệt; nhiều cơn bão bất thường với cường độ mạnh, phạm vi rộng, thời gian kéo dài; các đợt mưa lũ gây sạt lở bờ biển... Riêng khu vực ven biển còn xuất hiện thêm một số loại hình thiên tai khác như triều cường, xâm nhập mặn... đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sinh kế của người dân.

Còn tại vùng biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi), hiện tượng xâm thực bờ biển và xói lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp nhiều công trình và đe dọa cuộc sống, nhà cửa người dân. Đặc biệt, nhiều điểm sạt lở tiến sát khu dân cư, làm mất đất sản xuất nông nghiệp và cuốn trôi một phần rừng dương liễu ven biển. Không chỉ Sa Huỳnh, Mỹ Khê, mà theo thống kê của Sở NN&PTNT, toàn tỉnh hiện có khoảng 17,6km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều điểm bị xói lở và xâm thực sâu 20 - 30m.

Tại huyện Lý Sơn, nắng nóng kéo dài, nhưng tổng lượng mưa ít, khiến nguồn nước ngầm suy kiệt, ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cũng như sinh kế người dân. Theo Sở TN&MT, nhiều khu vực nước ngầm trên địa bàn huyện Lý Sơn hiện đã bị nhiễm mặn gần như hoàn toàn. Điều này khiến hoạt động sản xuất, cũng như sinh hoạt của người dân huyện đảo gặp rất nhiều khó khăn. Để giữ và khôi phục hệ thống nước ngọt ngầm, huyện Lý Sơn đang tăng cường giám sát việc khoan giếng, đào giếng của người dân. Bởi từ năm 2012 - 2021, số lượng giếng khoan, giếng đào trên địa bàn huyện tăng từ 546 giếng lên 2.200 giếng.

Tại bãi biển thuộc địa phận thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi), từ tháng 4 - 5.2021, hàng nghìn tình nguyện viên, người dân địa phương ra quân dọn rác thải và đã thu gom được 27 tấn rác thải nhựa. Đây là lượng rác thải tích tụ từ nhiều năm và vùi sâu dưới cát, khiến môi trường tại cửa biển này bị ô nhiễm nặng.

Trước đó, từ giữa năm 2019 đến đầu năm 2020, sau gần 1 năm triển khai chiến dịch “Tử tế với Sa Cần” tại cửa biển Sa Cần, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh (Bình Sơn), các tình nguyện viên và người dân xã Bình Thạnh đã thu gom hơn 90 tấn rác thải trên đường bờ biển dài chưa đến 2km...

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây xói lở nhiều điểm dọc biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi). Ảnh: MỸ HOA

Không chỉ ô nhiễm do vấn nạn rác thải, mà môi trường tại nhiều vùng biển ven bờ trên địa bàn tỉnh còn đang bị suy thoái nghiêm trọng, do tác động từ các hoạt động kinh tế như nuôi trồng thủy sản, neo trú tàu thuyền... Theo kết quả quan trắc chất lượng nước biển hằng năm do Sở TN&MT thực hiện, thì trong năm 2019, nước biển ven bờ tại Cảng cá Sa Huỳnh (TX.Đức Phổ), Sa Kỳ (Bình Sơn) đều có hàm lượng kim loại nặng, hàm lượng dầu mỡ vượt giới hạn cho phép. Năm 2020, vùng nước biển ven bờ tại các vùng nuôi trồng thủy sản như phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ), xã Đức Phong, Đức Chánh (Mộ Đức)... đều có lượng amoni tổng số (NH4+-N) vượt ngưỡng so với quy định.