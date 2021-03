Mở tuyến đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn: Cú huých cho ngành du lịch

Nhiều "nút thắt" cần được tháo gỡ Huyện Lý Sơn có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng, nên cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các lực lượng chức năng, tránh tình trạng phát sinh các yếu tố bất lợi gây mất an ninh chính trị, hay trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của huyện Lý Sơn còn hạn chế, nhất là hạ tầng giao thông. Trên đảo chưa có cảng, bến chuyên dụng để phục vụ vận tải đường thủy. Cảng Bến Đình chỉ phục vụ cho phương tiện đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh là chủ yếu và chỉ đủ khả năng tiếp nhận đồng thời 1 tàu có tải trọng 2.000DWT, 1 tàu có tải trọng 1.000DWT và 1 tàu khách có tải trọng 400 ghế.