Thép cuộn cán nóng của Hòa Phát đạt 252.000 tấn tháng 1/2021

(Baoquangngai.vn)- Tháng 1/2021, sản lượng sản xuất thép thô của Hòa Phát đạt mức cao nhất từ trước đến nay với hơn 670.000 tấn, tăng 67% so với cùng kỳ. Bán hàng thép Hòa Phát bao gồm thép xây dựng thành phẩm, phôi thép và thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 577.000 tấn. Trong đó HRC tăng trưởng mạnh nhất, đạt 252.000 tấn, tăng 48% so với tháng 12/2020.

Thép xây dựng thành phẩm ghi nhận sản lượng 186.000 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong tháng đầu năm 2021, Hòa Phát xuất khẩu 37.000 tấn thép xây dựng thành phẩm, tăng 38% so với tháng 1/2020. Ngoài ra, lượng phôi thép phục vụ cho thị trường trong và ngoài nước đạt gần 140.000 tấn, tăng 40% so với cùng kỳ.