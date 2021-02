Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: Vận hành an toàn, ổn định xuyên Tết

(Báo Quảng Ngãi)- Trong những ngày tết Tân Sửu 2021, khi mọi người được sum họp bên gia đình đón Tết, thì hàng trăm kỹ sư, chuyên gia, người lao động của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vẫn miệt mài làm việc như những ngày bình thường. Tất cả đều nỗ lực để Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất hoạt động an toàn, ổn định xuyên Tết.

Làm việc tại NMLD Dung Quất hơn 10 năm và đã tình nguyện “trực chiến” đón Tết tại nhà máy suốt 8 năm qua, kỹ sư Nguyễn Ngọc Trí (quê ở Quảng Trị), trưởng ca vận hành, chia sẻ: "Trong đêm giao thừa 30 Tết, ai cũng muốn đoàn tụ, sum họp cùng gia đình để cùng nhau đón Tết, nhưng do đặc thù nhà máy hoạt động liên tục và trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp nên tôi đăng ký làm việc, đón Tết cùng anh em tại nhà máy. Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm, động viên kịp thời, lo Tết chu đáo. Người thân nơi quê nhà cũng gọi điện thăm hỏi, gửi biếu quà quê hương... nên mình cũng cảm thấy ấm lòng”.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn, ổn định ở 106% công suất trong những ngày tết Tân Sửu 2021. Như thông lệ, vào tối 11.2 (đêm giao thừa tết Tân Sửu 2021), Ban Giám đốc NMLD Dung Quất đã đến từng phân xưởng công nghệ thăm và chúc Tết các chuyên gia, kỹ sư, người lao động tham gia vận hành NMLD Dung Quất trước thềm năm mới. Anh Phạm Ngọc Tâm, Ban Quản lý chất lượng, bộc bạch: Quê vợ tôi ở Vũng Tàu, còn tôi ở TP.Đà Nẵng, cả hai vợ chồng đều công tác tại NMLD Dung Quất. Nhiều năm đón Tết xa bố mẹ, người thân, nhưng nhờ sự quan tâm chia sẻ, động viên từ lãnh đạo công ty, nhà máy và đồng nghiệp nên cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Năm 2021, BSR đặt mục tiêu sản lượng sản xuất đạt 6,497 triệu tấn sản phẩm các loại, doanh thu đạt hơn 70.660 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 7.697,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 864 tỷ đồng. Phó Giám đốc phụ trách sản xuất NMLD Dung Quất Cao Tuấn Sĩ cho biết: Để đảm bảo cho nhà máy vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu vận hành ở 106 - 110% công suất trong dịp tết Tân Sửu 2021, toàn nhà máy có khoảng 600 chuyên gia, kỹ sư và công nhân luân phiên chia làm hai ca liên tục làm việc, đón Tết tại nhà máy. Trong đó, rất nhiều người lao động ở ngoài tỉnh Quảng Ngãi nhiều năm liền tình nguyện ở lại làm việc. Ban Vận hành sản xuất phối hợp với các ban chuyên môn thường xuyên kiểm tra và xử lý các mối nguy về công nghệ, thiết bị để đảm bảo ở mức cao nhất về an toàn và vận hành liên tục của nhà máy.

Tại vịnh Việt Thanh - nơi nhập dầu thô cho NMLD Dung Quất trong những ngày Tết Tân Sửu có hàng chục kỹ sư, công nhân làm việc để đưa dầu thô từ các tàu chở dầu cung cấp cho NMLD Dung Quất. Trưởng Ban Quản lý cảng biển BSR Nguyễn Ngọc Dũng cho hay: Trong những ngày Tết, BSR tổ chức nhập 3 chuyến dầu thô, với khối lượng mỗi chuyến trung bình khoảng 92 nghìn tấn. Ngày 12.2 (mùng 1 Tết), chúng tôi nhập lô dầu WTI Midland (Mỹ) thành công, an toàn nhằm đảm bảo nguyên liệu cho NMLD Dung Quất vận hành.

Còn tại vịnh Dung Quất, cảng xuất bán sản phẩm của nhà máy, trong những ngày Tết hoạt động tàu thuyền vẫn ra vào cảng nhận hàng như thường ngày. Công ty vẫn thực hiện xuất bán sản phẩm bằng đường biển và đường bộ cho khách hàng theo đúng kế hoạch đề ra. Riêng trong ngày 11.2 (30 Tết), BSR đã xuất bán hơn 17.500m3 xăng dầu các loại cho khách hàng đảm bảo an toàn.

Ngoài kế hoạch đảm bảo vận hành NMLD Dung Quất xuyên suốt, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cũng được đặc biệt chú trọng. Công ty đã phối hợp với lực lượng công an, cảnh sát PCCC, Bộ đội biên phòng triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp Tết. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch Covid-19 được BSR đặt lên hàng đầu trong công tác đảm bảo an toàn. Không cho phép nhân sự không liên quan vào các phòng điều khiển của nhà máy. Đối với nhân sự vận hành điều khiển bắt buộc phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang. Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của dịch bệnh và các khuyến cáo của các cơ quan chức năng để kịp thời thông báo đến người lao động biết và nghiêm túc thực hiện. Tổ chức khai báo y tế, đo thân nhiệt, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế khi đến làm việc...

Bài, ảnh: PHẠM VINH