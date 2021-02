Mở hàng năm mới, giá vàng giảm sâu

Theo đà thế giới, giá vàng trong nước sáng nay 17/2 giảm mạnh, tuy vậy vẫn cao hơn thế giới khoảng 6 triệu đồng/lượng.

Mở cửa thị trường phiên khai Xuân sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 56,45 - 57,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 350 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với trước kỳ nghỉ Tết.

Còn tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng SJC cũng được điều chỉnh giảm 350 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 250 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với trước kỳ nghỉ Tết, niêm yết ở mức 56,4 - 57,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm 1,7% trong phiên giao dịch đêm 16/2, chạm mức thấp nhất trong hơn một tuần, giữa bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao hơn.

Trong khi đó, giá bạch kim cũng giảm sau khi trải qua một phiên giao dịch đầy biến động, dù có có lúc giá kim loại quý này "vọt" lên mức cao nhất sáu năm rưỡi.

Kết thúc phiên này, giá vàng giao ngay hạ 1,2%, xuống 1.796,50 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 4/2/2021. Trong khi giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ cũng lùi 1,3%, xuống 1.799 USD/ounce.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục tụt giảm trong bối cảnh nước Mỹ công bố thông tin kinh tế tích cực. Theo dữ liệu từ Cục dự trữ liên bang New York, tâm lý trong lĩnh vực sản xuất khu vực New York tích cực hơn so với dự báo. Theo đó, khảo sát cho thấy chỉ số điều kiện kinh doanh chung trong lĩnh vực sản xuất tăng lên 12,1 điểm trong tháng 2, tăng mạnh so với 3,5 điểm trong tháng 1 và 6,2 điểm theo như các dự báo.

Vàng giảm giá còn do đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin đạt kỷ lục mới trên 50.000 USD, tương đương tăng khoảng 72% kể từ đầu năm. Đồng Bitcoin nới rộng đà tăng nhờ các dấu hiệu cho thấy đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới này đang được các nhà đầu tư chính thống chấp nhận.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh lên đỉnh cao lịch sử mới và số người nhiễm COVID-19 giảm cũng là yếu tố gây áp lực lên giá vàng.

Giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn. Trong một dự báo mới, Morgan Stanley cho rằng, giá vàng sẽ còn có thể thủng mốc 1.800 USD/ounce trong năm 2021. Theo ngân hàng này, lạm phát của Mỹ dự báo sẽ tăng hơn 2% một chút trong 2 năm tới. Và đây không phải là loại kịch bản lạm phát có thể giúp giá vàng bứt phá.

Theo VTV.vn