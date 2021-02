Đấu thầu qua mạng trong lĩnh vực nông nghiệp: Còn nhiều bất cập

(Báo Quảng Ngãi)- Xuất phát từ mục tiêu xây dựng môi trường đấu thầu công khai, minh bạch, bình đẳng cho các doanh nghiệp (DN), Quảng Ngãi đã thực hiện khá nghiêm túc quy định đấu thầu qua mạng. Tuy nhiên, trong lĩnh vực dự án nông nghiệp, việc thực hiện đấu thầu qua mạng đã bộc lộ những bất cập cần quan tâm tháo gỡ.

Bỏ thầu quá thấp

Những năm gần đây, Quảng Ngãi thực hiện các dự án vùng cây chuyên canh tại các huyện miền núi, như: Cau (Sơn Tây), chè (Minh Long), quế (Trà Bồng), mít (Sơn Hà) và một số dự án phát triển chăn nuôi, trồng trọt theo Chương trình Mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở các huyện đồng bằng. Tất cả các dự án này đều được đấu thầu qua mạng. Tuy nhiên, khi tổ chức đấu thầu đã xuất hiện tình trạng bỏ thầu với giá thấp bất thường. Bình quân giá bỏ thầu thấp từ 15 - 25%, thậm chí có gói thầu bỏ thấp đến 30% so với giá quy định đưa ra ban đầu.

Người dân huyện miền núi Sơn Tây trồng cây ăn quả.

Đơn cử như địa bàn huyện Sơn Tây, gói thầu cây ăn quả thuộc dự án làng thanh niên lập nghiệp xã Sơn Bua, giá trúng thầu thấp hơn 20% so với giá đưa ra; giá gói phân bón thuộc dự án chuyên canh cây chè ở Minh Long, giá trúng thầu cũng thấp ở mức tương tự. Mới đây, huyện Trà Bồng tổ chức đấu thầu dự án cây chuyên canh, nhưng không thành, chủ đầu tư phải hủy kết quả, để chuẩn bị tổ chức lại phiên đấu thầu khác. Nguyên nhân là do giá bỏ thầu của các DN tham gia đấu thầu thấp hơn 30% so với giá đưa ra.