Vụ kiệu Tết thắng lợi

(Baoquangangai.vn)- Sau bao ngày cần mẫn, tận tụy, "mùa ngọt" đã về với những người nông dân trồng kiệu Tết ở thôn Long Yên, xã Bình Long (Bình Sơn). Vụ kiệu năm nay thắng lợi khi cho năng suất và chất lượng cao.

Một mùa kiệu Tết nữa lại về, bà con hối hả thu hoạch kiệu. Dù đã chiều muộn, nhiệt độ xuống thấp, trời rét buốt, cái nắng hanh hao hiếm hoi, thế nhưng trên những cánh đồng kiệu ở thôn Long Yên, xã Bình Long, các hộ dân vẫn cần mẫn ra đồng để đào, nhổ, giũ những luống kiệu cuối cùng trong ngày, mang ra kênh mương để làm sạch đất, kịp cho thương lái chở đi vào những buổi chợ sớm mai, cung ứng cho thị trường Tết.

Vụ kiệu Tết năm nay, ông Hồ Hải Sơn, 83 tuổi, ở thôn Long Yên xuống giống 2 sào từ độ tháng 7 Âm lịch. Ở cái thôn Long Yên này, vợ chồng ông được xem là lão làng trong nghề này với hơn 50 năm trồng kiệu.

Trên các cánh đồng ở thôn Long Yên, người dân đã vào mùa thu hoạch kiệu.

Đến nay, sau 5 tháng xuống giống, ông đã thu hoạch “quả ngọt”. Ông cùng vợ, con cháu mỗi người một tay tranh thủ thời điểm cận Tết lo thu hoạch. “Năm nay kiệu được mùa, bà con ở đây phấn khởi lắm cháu”- ông Sơn vồn vã khoe với tôi, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.

“Mấy năm trước thời tiết không phù hợp, cây kiệu hay bị sâu bệnh. Củ teo, lép. Nhiều đám củ thối, lá úa, sầu não lắm. Có năm vứt bỏ đầy ruộng, ai cũng thất thu. Tết vì thế cũng chẳng vui vẻ mấy. Năm nay, cây, củ to đều, lá tươi tốt nên được ký, thương lái mua được giá so với cùng thời điểm này năm ngoái. Kiệu đầu mùa được vầy, chừng 10 ngày nữa củ lớn còn có giá hơn”, ông Sơn xòe những bó củ kiệu to, tròn, phấn khởi chia sẻ.

Năm nay thời tiết thuận lợi nên thích hợp cho kiệu sinh trưởng và phát triển tốt. Mặc dù có bão, lụt nhưng vùng trồng kiệu ở Bình Long đa phần nằm ở gò đồi, có địa hình cao ráo nên không bị ảnh hưởng, người dân chỉ sợ mưa dầm dễ sâu bệnh vì giống kiệu sẻ ở địa phương thích hợp với nắng ấm, mưa ít.

Kiệu năm nay phát triển tốt cho chất lượng cao. Củ to, tròn, đẹp, lá xanh mướt, nông dân phấn khởi.

Trung bình mỗi sào kiệu, nông dân xuống giống khoảng 35kg và thu hoạch lại khoảng từ 700kg- 1 tấn, thậm chí cao hơn, tùy theo chất lượng giống kiệu. Sau khi trừ chi phí, với giá kiệu đầu mùa khoảng 12.000 đồng/1kg, mỗi sào nông dân lời ít nhất 7 triệu đồng.

“Giá kiệu đầu mùa tuy có thấp hơn nhưng so với mọi năm giá cả ổn định. Những ngày về cuối tháng Chạp, giá kiệu sẽ đạt đỉnh từ 20.000 đồng- 22.000 đồng/1 ký. Có năm giá kiệu lên cao ngất ngưỡng trên 30.000 đồng/1kg. Dù giá nào đi chăng nữa, nhưng cứ kiệu được mùa, người nông dân ở đây dự báo sẽ đón cái Tết ấm. Bây giờ phải lo thu hoạch lần chứ để hết ngày bán không kịp”, lão nông Hồ Đình Chiêu, 60 tuổi, hàng xóm của ông Sơn cho hay.

Trung bình mỗi sào kiệu, người dân có thể thu hoạch đến 1 tấn kiệu lá, thậm chí là hơn. Toàn xã Bình Long hiện nay có khoảng 22,5 ha kiệu, với khoảng 100 hộ dân tham gia trồng, tập trung chủ yếu ở thôn Long Yên. Với giá kiệu như hiện nay, trung bình 1ha người dân thu về khoảng 180 triệu đồng.

So với các loại cây trồng khác như cây mì, cây kiệu cho hiệu quả cao hơn 4- 5 lần. Kiệu sau khi thu hoạch sẽ được các thương lái thu mua chở đi các chợ huyện, chợ đầu mối trong tỉnh và vào miền Nam để tiêu thụ. Vào mỗi dịp cuối năm, người trồng kiệu có thêm nguồn thu nhập ổn định để trang trải Tết cho gia đình và dành dụm cho con cái nhập học sau Tết.

Người dân trông mong giá cả vào những ngày cuối tháng Chạp.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bình Long Phạm Đình Dương, cùng với thời tiết thuận lợi thì trong năm nay địa phương mở nhiều lớp tập huấn chia sẻ kiến thức trồng kiệu nên các hộ dân đã tiếp cận được với những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công tác phòng ngừa sâu bệnh chủ động hơn.

“Hiện nay, cây kiệu sẻ ở địa phương đã có mã số, mã vạch truy xuất nguồn gốc. Xã Bình Long cũng đang hoàn thiện hồ sơ để xây dựng nhãn hiệu cho cây kiệu ở địa phương, hướng đến sản phẩm OCOP trong thời gian đến”, ông Dương nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Thiên Hậu