Thông xe hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á

Hầm Hải Vân 2 thuộc dự án hầm đường bộ Đèo Cả với chiều dài 6.2 km là công trình hầm đường bộ dài nhất khu vực Đông Nam Á.

Sáng 11/1, tại khu vực cửa hầm phía Nam thuộc địa phận quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo TP Đà Nẵng, tỉnh TT - Huế đã cắt băng khánh thành hầm Hải Vân 2.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương nỗ lực của đội ngũ cán bộ kỹ sư hoàn thành vượt tiến độ công trình này. Đồng thời khẳng định đây là công trình mang dấu ấn của đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

"Công trình hầm Hải Vân 2 hoàn thành đúng vào dịp đầu năm mới 2021, cũng là dịp chúng ta chuẩn bị đón mùa xuân mới Tân Sửu và chuẩn bị vào Đại hội Đảng toàn quốc. Đây là món quà rất quý để dâng lên Đại hội Đảng toàn quốc lần. Vì vậy, để công trình được khai thác sử dụng an toàn, chất lượng, hiệu quả, đề nghị Bộ Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo và phối hợp với các địa phương cùng với Tập đoàn Đèo Cả tổ chức quản lý khai thác, vận hành, bảo trì công trình đảm bảo an toàn về giao thông, vận hành công trình an toàn thông suốt và hiệu quả", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan xem xét để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp và người dân nói chung.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo để các nhà thầu Việt Nam nói chung đặc biệt là Tập đoàn Đèo Cả tham gia tích cực vào nhiều công trình giao thông lớn, góp phần phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông Việt Nam, góp phần phát triển đất nước mạnh mẽ hơn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Hạng mục hầm Hải Vân 2 thuộc dự án hầm đường bộ Đèo Cả với chiều dài 6.2 km (chiều dài tuyến 12.4km bao gồm cả đường dẫn) là công trình hầm đường bộ dài nhất khu vực Đông Nam Á.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, cho biết hầm Hải Vân 2 là công trình khó khăn bậc nhất về mặt kỹ thuật và giải pháp công nghệ. Trong quá trình xây dựng, nhà đầu tư phải xử lý các khâu kỹ thuật phức tạp, vừa thi công hầm Hải Vân 2 lại vừa phải đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông cho hầm Hải Vân 1.

Khánh Hồng/Dân trí