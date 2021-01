Nỗ lực thi công các công trình

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2020, tổng vốn bố trí cho các công trình, dự án triển khai trên địa bàn TP.Quảng Ngãi khoảng 1.000 tỷ đồng. Song, đến cuối tháng 11.2020, công tác giải ngân vốn đạt thấp, nhiều công trình không đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Trước tình hình đó, TP.Quảng Ngãi đã tập trung chỉ đạo thi công, giải ngân vốn đầu tư các công trình để hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết.

Tiến độ thi công, giải ngân đạt thấp

Đến cuối tháng 11.2020, công tác giải ngân tổng vốn đầu tư công của TP.Quảng Ngãi chỉ đạt khoảng 30%; nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh đã phải thu hồi số tiền gần 150 tỷ đồng, trong đó có các dự án lớn như đường Chu Văn An nối dài, Khu 2 đê bao...

Tuyến Đường tỉnh 628 sẽ hoàn thành phục vụ người dân đi lại trước tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP.Quảng Ngãi Nguyễn Văn Nguyên cho rằng, dự án đường Chu Văn An (thu hồi 65 tỷ đồng) là do người dân có đất bị thu hồi phục vụ xây dựng khu tái định cư không đồng ý, dẫn đến "bí" quỹ đất tái định cư nên không triển khai các bước tiếp theo được. Dự án Khu 2 đê bao vốn bố trí 55 tỷ đồng, do không có trong kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, là dự án “treo” đã hơn 20 năm, hồ sơ sổ sách không đồng nhất... Đến thời điểm này, vốn UBND tỉnh giao (trừ số tiền đã thu hồi - PV) thành phố đã giải ngân khoảng 60% và cố gắng đến cuối năm 2020 sẽ giải ngân hơn 90%.