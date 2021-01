Kỳ vọng xuất khẩu

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Quảng Ngãi về đích khá sớm và lần đầu tiên vượt cột mốc 1 tỷ USD. Với nền tảng khá vững chắc, xuất khẩu của tỉnh vững tin tiếp tục làm nên những kỷ lục mới.

Cán đích ngoạn mục

Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 của tỉnh ước đạt 1,3 tỷ USD, vượt 30% kế hoạch năm (kế hoạch 1 tỷ USD), tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Theo phân tích của ngành công thương, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng mạnh, trong khi tình hình kinh tế có những khó khăn lớn do dịch bệnh, thiên tai là nhờ một số sản phẩm vẫn xuất khẩu đều đặn theo các đơn hàng đã ký kết trước đó, nhưng quy mô rộng hơn.

Thiết bị khử nước biển thành nước chưng cất do Doosan Vina sản xuất xuất khẩu sang Bahrain. ẢNH: D.S Cụ thể: Thiết bị lò hơi của Công ty TNHH Hệ thống điện GE Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Malaysia tăng mạnh; sản phẩm thép và phôi thép của Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Nhật Bản; xỉ lò cao xuất sang thị trường Australia. Đồng thời, trong năm có thêm một số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu mới, như: Công ty TNHH Gesin Việt Nam xuất khẩu nệm mút; Công ty TNHH Perennial Cable Việt Nam xuất khẩu bộ dây điện, bộ dây nguồn; Công ty TNHH Happy Furniture (Việt Nam) xuất khẩu ghế Sofa đi thị trường Mỹ; Công ty TNHH Freetex Group Việt Nam xuất khẩu dây thun dệt đi thị trường Thái Lan... Cụ thể: Thiết bị lò hơi của Công ty TNHH Hệ thống điện GE Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Malaysia tăng mạnh; sản phẩm thép và phôi thép của Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Nhật Bản; xỉ lò cao xuất sang thị trường Australia. Đồng thời, trong năm có thêm một số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu mới, như: Công ty TNHH Gesin Việt Nam xuất khẩu nệm mút; Công ty TNHH Perennial Cable Việt Nam xuất khẩu bộ dây điện, bộ dây nguồn; Công ty TNHH Happy Furniture (Việt Nam) xuất khẩu ghế Sofa đi thị trường Mỹ; Công ty TNHH Freetex Group Việt Nam xuất khẩu dây thun dệt đi thị trường Thái Lan...

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ, như may mặc ước đạt 60 triệu USD, tăng 144%; sản phẩm cơ khí ước đạt 120 triệu USD, tăng 4,3%; giày dép các loại ước 118 triệu USD, tăng 29,3%; thép ước đạt 440 triệu USD, gấp 2,2 lần so với kế hoạch... Vì thế, khi một số mặt hàng xuất khẩu truyền thống như thủy sản, dầu FO, sợi, đồ gỗ, linh kiện điện tử, thực phẩm chế biến sẵn, nguyên liệu giấy... giảm, cũng không ảnh hưởng nhiều đến kim ngạch xuất khẩu của Quảng Ngãi trong năm 2020.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 1,3 tỷ USD không chỉ có giá trị về mặt thành tích, mà còn đặc biệt ý nghĩa với cả giai đoạn 5 năm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đề ra. Mục tiêu đề ra là kết thúc nhiệm kỳ, kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ USD và đây cũng là chỉ tiêu đề ra năm 2020. Trong hai năm đầu nhiệm kỳ (2016 - 2017), nền tảng xuất khẩu chưa vững chắc, chỉ tiêu đề ra mỗi năm đều không đạt được. Tuy nhiên, bắt đầu từ giữa năm 2018, kim ngạch xuất khẩu không ngừng tăng lên, vượt xa chỉ tiêu đề ra. Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu đạt khá cao và vượt 34% kế hoạch, với tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm ước đạt 750 triệu USD, tăng 26,8% so với năm 2018. Năm 2020, dù ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ, song kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vẫn vượt 30% chỉ tiêu kế hoạch đề ra...

“Có được những kết quả cao trong hoạt động xuất khẩu là nhờ Quảng Ngãi đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ thu hút đầu tư, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đến hoạt động xúc tiến thương mại... Tuy nhiên, điểm mấu chốt quan trọng nhất vẫn là sự chủ động của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và tìm kiếm thị trường xuất khẩu". Phó Giám đốc Sở Công thương NGUYỄN ĐỨC HUY Đưa xuất khẩu vươn xa

Nhiều năm qua, đặc biệt là năm 2020, nền kinh tế nói chung, xuất khẩu nói riêng luôn gặp những "chướng ngại vật", nhưng những chuyến hàng vẫn nối tiếp rời cảng vươn ra thị trường thế giới. Đây chính là lực đẩy quan trọng của nền kinh tế, làm cho cán cân thương mại không ngừng thặng dư, xác lập kỷ lục mới bất chấp những khó khăn, thách thức. Kim ngạch xuất khẩu của Quảng Ngãi chưa bao giờ vượt xa chỉ tiêu đề ra như năm 2020 (1,3 tỷ/1 tỷ USD kế hoạch).

Nhiều doanh nghiệp của Quảng Ngãi trong 5 năm qua đã được bình chọn là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín. Đó là ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong tăng trưởng xuất khẩu; đồng thời, góp phần giới thiệu, quảng bá doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài, tạo điều kiện cho đối tác tìm hiểu và xúc tiến giao thương. Những tên tuổi trong lĩnh vực xuất khẩu trên địa bàn tỉnh có thể kể đến là Doosan Vina, Công ty CP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi, Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn...

Năm 2021, Quảng Ngãi đặt mục tiêu xuất khẩu đạt kim ngạch 1,4 tỷ USD, tăng 7,7% so với năm 2020. Những cơ sở quan trọng để đạt được mục tiêu này là sự mở rộng công suất của các công ty xuất khẩu đang phát triển hiện nay; đồng thời có thêm một số sản phẩm xuất khẩu mới của các nhà máy, xí nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu đi vào hoạt động. Ngoài những mặt hàng xuất khẩu truyền thống, Quảng Ngãi còn có thêm mặt hàng mới, hứa hẹn mang về kim ngạch cao như: Xỉ lò cao của Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất; dây thun dệt của Công ty TNHH Freetex Group Việt Nam, đặc biệt là sản phẩm nông sản chuối Nam Mỹ của Công ty CP Nông lâm sản 24/3 Quảng Ngãi...

THANH NHỊ