Khẩn trương hoàn thành cầu, đường đón Tết

(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày cuối năm Canh Tý 2020, nhiều công trình xây dựng cầu, đường giao thông đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nhiều công trình sắp về đích

Cầu Hành Phước - Hành Thịnh (Nghĩa Hành) được khởi công xây dựng từ năm 2018, tổng vốn đầu tư 90 tỷ đồng, có chiều dài khoảng 1.100m. Đến thời điểm này, cầu chỉ còn một hạng mục cuối cùng là gắn thành hộ lan can, để đưa vào sử dụng. Đây là cây cầu được người dân hai bên bờ sông Vệ, đoạn qua các xã Hành Phước và Hành Thịnh mong đợi từ bao đời nay. Cây cầu đưa vào sử dụng, nối liền hai vùng dân cư sầm uất đi lại giao thương, phát triển kinh tế.

Cầu Hành Phước - Hành Thịnh (Nghĩa Hành) đã cơ bản hoàn thành, giúp người dân đi lại thuận tiện. Đặc biệt, người dân xã Hành Thịnh khi về trung tâm huyện Nghĩa Hành không phải đi "đường vòng" như trước. Chính vì sự mong mỏi này, nên ngay khi công trình vừa đảm bảo kỹ thuật, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất (ĐTXD&PTQĐ) huyện Nghĩa Hành đã quyết định thông cầu, đưa vào khai thác và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ như thành hộ lan can, sơn... Đặc biệt, người dân xã Hành Thịnh khi về trung tâm huyện Nghĩa Hành không phải đi "đường vòng" như trước. Chính vì sự mong mỏi này, nên ngay khi công trình vừa đảm bảo kỹ thuật, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất (ĐTXD&PTQĐ) huyện Nghĩa Hành đã quyết định thông cầu, đưa vào khai thác và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ như thành hộ lan can, sơn...

Những ngày cuối năm, huyện Lý Sơn liên tiếp chịu cảnh cô lập do thời tiết bất ổn, nhưng tiến độ thi công các công trình đường giao thông vẫn được thực hiện khẩn trương. Trước tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, huyện sẽ bàn giao, đưa vào sử dụng hai tuyến đường: Đồn Biên phòng Lý Sơn đi Âm Linh tự (nâng cấp, mở rộng) và cổng Tò Vò đi núi Giếng Tiền. Theo đó, tuyến đường Đồn Biên phòng Lý Sơn đi Âm Linh tự (tổng vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng, khởi công từ cuối năm 2019) là tuyến đường băng ngang cánh đồng hành tỏi lớn từ phía đông sang phía tây đảo, nên đưa vào sử dụng tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất của người dân, giảm tải áp lực giao thông trên tuyến trục chính của đảo.

Đối với tuyến đường cổng Tò Vò đi núi Giếng Tiền (vốn đầu tư gần 5 tỷ đồng) hiện đã cơ bản hoàn thành, giải ngân đạt 95%, khi đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tham quan, ngắm cảnh "Thạch cổng Tò Vò", chùa Đục, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu sắp đến.

Tại huyện Ba Tơ, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đường Ba Chùa (Ba Tơ) - Hành Tín Tây (Nghĩa Hành). Tuyến đường dài 14km này hiện đã thi công đạt trên 90% khối lượng. Khi hoàn thành đến đâu, đủ điều kiện kỹ thuật, Ban Quản lý Dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Ba Tơ cho phép thông xe, để người dân đi lại, trao đổi hàng hóa giữa hai huyện Ba Tơ - Nghĩa Hành những ngày cuối năm. Ngoài ra, huyện Ba Tơ đang chỉ đạo các xã tập trung hoàn thành các tuyến đường giao thông nông thôn từ trung tâm các xã về các thôn như Ba Giang - Gò Khôn, Ba Giang - Gò Lút... trước Tết.

"Chạy nước rút" để kịp Tết

Hiện nay, nhiều tuyến đường có áp lực giao thông lớn, song việc thi công kéo dài khi gặp thời tiết bất lợi, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân. Như tuyến đường TP.Quảng Ngãi đi thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) (quy mô hơn 5km, tổng vốn hơn 141 tỷ đồng), hiện nhiều đoạn chưa hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối thành phố với các huyện Nghĩa Hành, Minh Long, Ba Tơ. Khi dự án thi công cầm chừng đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân. Do đó, người dân rất mong mỏi công trình sớm hoàn thành.

Trong khi đó, tuyến Quốc lộ 24 (thi công hạng mục cải tạo, nâng cấp đoạn xung yếu đi qua huyện Ba Tơ), có tổng vốn đầu tư 151 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án 85 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, đã khởi công nhiều tháng nay, nhưng tiến độ còn chậm, do vướng giải phóng mặt bằng. Đây là tuyến đường nối Quảng Ngãi với các tỉnh Tây Nguyên, áp lực giao thông vào dịp Tết rất lớn, nhưng hiện tại nhiều đoạn bị dở dang. Đại diện Ban Quản lý Dự án 85 Nguyễn Văn Long cho biết: "Sẽ tập trung hết máy móc, nhân lực thi công khi thời tiết khô ráo, đảm bảo mặt đường ổn định để nhân dân đi lại an toàn trong dịp Tết này".

Ngoài ra, công trình cầu An Phú, tổng vốn 169 tỷ đồng, tổng chiều dài hơn 700m, bắc qua sông Phú Thọ (TP.Quảng Ngãi) mặc dù đã hết thời hạn thi công theo kế hoạch, song nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành. Hiện nay, đơn vị thi công đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công hai mố cầu, để thông xe trước Tết...

