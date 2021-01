Hải đảo, miền núi không lo thiếu hàng hóa dịp Tết

Tín hiệu vui từ xuất khẩu Kim ngạch xuất khẩu tháng 1 ước đạt 127,7 triệu USD, đạt 9,1% kế hoạch năm, tăng 80,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,9% so với tháng 12.2020. Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ là: Tinh bột mì ước đạt 14,5 triệu USD, tăng 67%; may mặc ước đạt 3,8 triệu USD, tăng 175%; giày da các loại ước đạt 11,2 triệu USD, tăng 18,2%... Một số mặt hàng kim ngạch xuất khẩu giảm, nhưng chủ yếu là hàng công nghiệp, do đơn hàng đã xuất đi hết vào tháng 12.2020. Riêng dầu FO, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,9 triệu USD, giảm 11,5%. Nhập khẩu vẫn chủ yếu là các mặt hàng dầu thô, sắt thép, máy móc, phụ tùng thay thế... phục vụ nhu cầu sản xuất ở tỉnh, với kim ngạch ước đạt 143 triệu USD, đạt 8,2% kế hoạch năm, giảm 39,2% so với cùng kỳ năm trước.