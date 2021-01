Đặc sản địa phương sẵn sàng phục vụ thị trường Tết

Phân phối qua các kênh hiện đại Bên cạnh các điểm bán hàng, hiện người dân còn dễ dàng mua sắm sản phẩm OCOP, đặc sản nông nghiệp miền núi qua các sàn thương mại điện tử như lazada.vn, shopee.vn, foodmart... Siêu thị Big C Go Quảng Ngãi, Co.op Mart Quảng Ngãi cũng bày bán, quảng bá số lượng lớn sản phẩm OCOP, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết Nguyên đán. Giám đốc HTX Nông nghiệp sạch Sơn Hà Phạm Đình Nghĩa cho biết: Cả 3 sản phẩm gà kiến, gà đen và mắm cá niên đều đã vào Siêu thị Big C, Co.op Mart và đạt được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, góp phần tăng thêm uy tín, chất lượng với người tiêu dùng, giúp tiêu thụ mạnh hơn và nâng cao thu nhập cho nông dân.