Vực dậy các vùng chuyên canh chuối

(Báo Quảng Ngãi)- Sau các đợt bão lũ, hơn 100ha chuối của nông dân ở các xã Hành Tín Đông, Hành Nhân (Nghĩa Hành) và Tịnh Hà (Sơn Tịnh) bị ngã đổ, hư hại hoàn toàn. Hiện chính quyền và người dân các địa phương này đang tìm cách vực dậy vùng chuyên canh chuối.

Xã Tịnh Hà là vùng chuyên canh chuối lùn lớn nhất tỉnh, sản phẩm được tiêu thụ, bày bán ở nhiều cửa hàng, siêu thị. Đợt bão lũ vừa qua, xã Tịnh Hà có gần 60ha chuối lùn bị thiệt hại nặng nề, trong đó, nặng nhất là các thôn Trường Xuân (30ha), Thọ Lộc Đông (10ha), Hà Nhai Bắc (3ha)... Là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề, bà Trần Thị Hường, ở thôn Thọ Lộc Đông, xã Tịnh Hà cho hay: Nếu chuối không bị ngã đổ, thì từ nay đến Tết, gia đình tôi thu về ít nhất cũng 20 triệu đồng. Nhưng nay thì gia đình tôi phải trồng lại từ cây chuối con.

Sau bão, người dân xã Hành Tính Đông ( Nghĩa Hành) vực dậy vùng chuyên canh chuối ngự.

“Địa phương có nhiều hoạt động chia sẻ với người dân trồng chuối và động viên họ khôi phục lại diện tích chuối như trước kia. Bởi từ lâu, chuối lùn được xem là một trong những nguồn thu nhập chính của nông dân ở đây và là cây trồng góp phần phát triển kinh tế của xã", Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà Nguyễn Thị Trang chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, ở thôn Xuân Hòa, xã Hành Tính Đông cũng bị thiệt hại 8 sào chuối ngự do mưa bão. Ông Hòa cho biết: “Nếu không bị bão tàn phá, thì vườn chuối ngự của tôi sẽ ra trái và bán đúng dịp Tết. Hơn 70% chuối đang trổ buồng và có một số cây đã cho trái non, nhưng đều phải chặt phá. Bây giờ, tôi vừa dọn vừa chăm những cây non, sau đó sẽ khôi phục lại diện tích đã hư hại”.

Theo thống kê của UBND xã Hành Tín Đông, các đợt bão lũ vừa qua đã làm thiệt hại hoàn toàn hơn 25ha chuối ngự của người dân, ước tính hàng trăm triệu đồng. Để khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, chính quyền đã tuyên truyền, động viên người dân nên chặt bỏ số cây đã ngã đổ; đồng thời chăm sóc và nuôi dưỡng những cây non. Địa phương cũng hỗ trợ nông dân tập trung vực dậy vùng chuyên canh chuối. Tuy nhiên, thiệt hại do bão lũ gây ra quá lớn, rất nhiều hộ rơi vào cảnh khó khăn, mong nhận được sự quan tâm của các cấp để vượt qua khó khăn trước mắt.

Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Nghĩa Hành Lê Quang Nhu thông tin: Các đợt bão lũ vừa qua đã làm thiệt hại hơn 950ha các loại cây trồng trên địa bàn huyện, trong đó có cây chuối ngự. Huyện đã thống kê và đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ để người dân sớm khắc phục hậu quả. Đồng thời, khôi phục các vùng chuyên canh trồng cây ăn trái để kịp cung ứng ra thị trường, ổn định đời sống cho người dân.

Bài, ảnh: ĐÌNH DIỆU