Thép Hòa Phát đã bán ra hơn 3 triệu tấn thành phẩm trong 11 tháng

(Baoquangngai.vn)- Tháng 11/2020, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng thép thô 552.000 tấn, tăng 68% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng phôi thép và thép xây dựng thành phẩm bán ra trong tháng 11 đạt 514.000 tấn.

Trong đó, sản lượng bán hàng thép thành phẩm trong tháng 11 đạt 344.000 tấn, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 37,6% so với tháng 10. Sản lượng phôi thép xuất khẩu đạt 170.000 tấn, thép thành phẩm xuất khẩu đạt 45.000 tấn, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Lũy kế 11 tháng, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng sản xuất gần 5,2 triệu tấn thép thô, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019. Về tiêu thụ, Hòa Phát đạt trên 3 triệu tấn thép xây dựng thành phẩm, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng xuất khẩu thành phẩm đạt 480.000 tấn, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu thép xây dựng gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Úc, Campuchia, Lào, Malaysia, Đài Loan, Indonesia, Ghana. Ngoài ra, Tập đoàn Hòa Phát còn xuất khẩu gần 1,6 triệu tấn phôi vuông để sản xuất thép xây dựng.

Đơn đặt hàng sản phẩm thép xây dựng và thép cuộn cán nóng của Hòa Phát cuối năm liên tục tăng cao, vượt quá năng lực cung ứng là động lực để Tập đoàn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong tháng còn lại của năm 2020, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện lò cao số 4 của Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất. Dự kiến trong tháng 1/2021, toàn bộ dự án tại Dung Quất sẽ hoàn thành, đi vào hoạt động đồng bộ cả hai giai đoạn với công suất khoảng 5 triệu tấn/năm.

PV