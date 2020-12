Khẩn trương bước vào vụ rau Tết

(Baoquangngai.vn)- Những ngày này, nông dân ở các vựa rau màu trong tỉnh đang tích cực làm đất, xuống giống để kịp đưa ra thị trường Tết sắp tới những sản phẩm tươi xanh, chất lượng.

Các loại rau màu chủ lực được nông dân gieo trồng nhiều trong dịp này là khổ qua, dưa leo, đậu tây và xà lách, diếp cá, rau cải, hành, ngò… Phần lớn diện tích sản xuất rau màu của tỉnh phục vụ Tết được tập trung ở các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, TX.Đức Phổ và TP.Quảng Ngãi.

Thấp thỏm vì thời tiết

Sau một thời gian dài trời mưa lạnh, tranh thủ được mấy ngày hửng nắng, bà con nông dân ở TX. Đức Phổ đã xuống đồng dọn dẹp, cày xới đất và lên luống để chuẩn bị cho vụ rau Tết cận kề. Theo kế hoạch, vụ Tết ở các vựa rau Đức Phổ có diện tích khoảng hơn 40ha.

Nhiều nông dân tranh thủ ra đồng để lên luống, gieo giống các loại rau ăn lá cho kịp vụ Tết

Thông thường, sau 23.10 âm lịch, bà con nông dân sẽ xuống giống các loại cây: Dưa leo, khổ qua, bí đao… Đến giữa tháng 11 âm lịch, nông dân các vựa rau tiến hành gieo giống các loại rau ăn lá ngắn ngày để nhanh chóng cung cấp ra thị trường.

Để tiết kiệm thời gian, nhiều gia đình quyết định thuê máy cày làm đất cho tơi xốp trước khi xuống giống. Ông Lương Đoàn ở phường Phổ Văn, TX.Đức Phổ cho biết: Sau bão lũ giá rau tăng nên bà con tranh thủ sản xuất để vớt vát lại thiệt hại do bão lũ gây ra. Giờ gỡ gạc được ít vốn thì sẽ đổ vào vụ rau Tết. Năm nay gia đình tôi trồng hơn 4 sào xà lách, tần ơ để bán Tết, vốn phải bỏ là hơn 5 triệu đồng. Trong đó, có hơn 300 nghìn đồng thuê máy cày về làm đất. Vừa nhanh, vừa tiện cho kịp vụ Tết.

“Mấy năm tiền phân, giống cũng không đáng kể. Nhưng từ sau bão, giá vật tư nông nghiệp tăng cao quá. Bà con nông dân cũng chịu khổ theo. Nhà tôi mấy đời sống vào nghề trồng rau rồi mà. Giờ trông sao cho thời tiết thuận thì mới có tiền tiêu Tết từ bán rau”- ông Đoàn thổ lộ.

Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh Phạm Kim Oanh cho biết: Để chuẩn bị cho vụ rau Tết, địa phương đã chủ động khơi thông dòng chảy, nạo vét mương trên ruộng; hướng dẫn nông dân chuẩn bị hạt giống để sẵn sàng trồng lại khi thời tiết thuận lợi, nhất là các loại rau ngắn ngày nhằm bảo đảm nguồn cung cấp cho thị trường, không để tình trạng khan hiếm rau xảy ra.

Nhiều loại rau được gieo cho vụ Tết đang ở giai đoạn phát triển thân lá khá tốt

Hiện nhiều cây rau màu đang giai đoạn phát triển thân lá khá tốt. Tuy nhiên, các hộ nông dân trồng rau vẫn đang thấp thỏm, trông mong vào sự ổn định của thời tiết. Bà Nguyễn Thị Hạnh ngụ thôn An Lộc, xã Tịnh Long, đang tranh thủ chăm sóc cho các luống rau cải, xà lách, tần ơ… mới xuống giống cách đây khoảng 3 ngày.

Bà Hạnh lo lắng nói: “Giống rau ăn lá ngắn ngày lo nhất là giai đoạn lên mầm. Nếu mưa lạnh quá thì cây không lên nổi, coi như mất trắng. Như đợt rồi, tôi làm 2 xào bí đao để bán Tết, nhưng cây lên đúng lúc mưa lạnh khắc nghiệt. Vậy là hơn 2 triệu đồng phân, giống cũng đi tong”.

Xã Tịnh Long được xem là vựa rau lớn của TP.Quảng Ngãi với tổng diện tích trên 60 ha. Tuy giá cả thị trường hiện giờ không ổn định, có thời điểm các loại rau “rớt” giá rất thấp. Thêm vào đó là thời tiết bất thường, ảnh hưởng lớn đến vụ rau lớn nhất trong năm vào dịp Tết Nguyên Đán. Nhưng bà con hi vọng giá sẽ tăng trong dịp tết cổ truyền vì nhu cầu tiêu thụ các loại rau xanh trong dịp này thường tăng cao.

Tích cực chăm sóc rau sạch phục vụ Tết

Ngoài những vựa rau truyền thống, thời điểm này, các cơ sở sản xuất rau thủy canh trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực gieo giống, chăm sóc cho kịp vụ Tết. Năm nay, Hợp tác xã nông nghiệp rau sạch Mầm Việt ở xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi quyết định đầu tư thêm hệ thống làm rau thủy canh để dự kiến đưa ra thị trường dịp Tết khoảng 150-200kg rau sạch mỗi ngày.

Cơ sở sản xuất rau thủy canh tích cực chăm sóc, mở rộng diện tích để đáp ứng nhu cầu thị trường Tết

Giám đốc Hợp tác xã Nguyễn Tấn Phụng chia sẻ: Rau sạch do Hợp tác xã sản xuất đều là giống nhập ngoại, giá thành cao gấp 10-15 lần so với thị trường. Tuy nhiên, người tiêu dùng khi sử dụng rau của đơn vị có thể cảm thấy chất lượng rau phù hợp với giá nên Hợp tác xã được lựa chọn và có những đơn hàng lớn mỗi ngày. Nhất là dịp Tết thì rau được tiêu thụ mạnh hơn nhiều lần so với ngày thường.

Trời vừa nắng ấm trở lại, anh Cao Văn Thân ở thôn Phú Lễ, xã Bình Trung cùng 3 nhân công khác lo cày xới lại đất, làm cỏ cho hơn 17 sào măng tây. Đây là diện tích cây đã được anh Thân đầu tư hơn 1 năm nay. Trước bão, từ mỗi xào măng tây, gia đình anh đều đặn thu về gần 10kg.

“Bão vừa rồi làm cây nghiêng ngả, gãy gần hết. Giờ để có bán Tết thì tôi phải lo chăm để cây lên lại. Bình thường giá từ 80-100 nghìn đồng/kg. Nhưng Tết, cây măng mang lại lợi nhuận cao gấp 1,5-2 lần nên phải cố chăm”- anh Thân chia sẻ.

Diện tích cây măng tây bị thiệt hại sau bão cũng đang được chăm sóc để phục hồi, kịp phục vụ Tết

Cây măng tây dễ làm mà lợi nhuận cao. Thu hoạch lại gọn nhẹ. Thời gian thu hoạch lâu dài, từ 8 đến 10 năm. Lại là loại cây nhiều dinh dưỡng, được nông dân Bình Trung sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap nên dù giá cao, vẫn luôn được thị trường đón nhận, nhất là dịp Tết.

Chủ tịch UBND xã Bình Trung Trịnh Phú Định cho biết: Để chuẩn bị cho vụ Tết, 11 hộ tham gia mô hình trồng măng tây trên diện tích 2,5ha của xã đang khẩn trương chăm ruộng, vào phân, làm đất để có thể có thu nhập cao vụ Tết. Đồng thời, gỡ gạc bớt những thiệt hại do đợt mưa bão gây ra.

Để vụ rau tết đạt thắng lợi, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, chăm sóc và phòng trừ các loài sinh vật gây hại; trong đó chú ý các đối tượng sinh vật gây hại như: bệnh thán thư, bệnh khảm, sâu ăn tạp, bọ nhảy, bọ trĩ, sâu đục trái, ruồi vàng...

Bài, ảnh: Khả Nhiên