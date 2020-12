Hàng Việt chiếm ưu thế trong mùa Giáng sinh

Đa dạng mẫu mã, chủng loại Các mặt hàng phục vụ cho Noel năm nay khá đa dạng về mẫu mã, chủng loại. Những phụ kiện trang trí cây thông như quả chuông, cầu tuyết, dây kim tuyến; vòng nguyệt quế; hộp quà... có thiết kế màu sắc và chất liệu đẹp hơn. Ở các nhà sách và siêu thị được trưng bày các mặt hàng dùng để trang trí dịp Giáng sinh như cây thông xanh khá phong phú, đa dạng với nhiều mẫu mã, kiểu dáng và kích thước. Loại cây to thường được các cửa hàng, khách sạn, cơ quan đặt mua về trang trí, còn các gia đình thường có xu hướng mua cây nhỏ hơn. Giá cây thông thay đổi tùy theo chất liệu, kiểu dáng và chiều cao. Cây cỡ vừa và nhỏ có giá từ 200.000 đến 800.000 đồng/cây; cây to, cao trên 2m có giá hơn 2 triệu đồng/cây... Những bộ quần áo ông già Noel dành cho cả người lớn và trẻ em có nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 50.000 - 400.000 nghìn đồng/bộ. Nhìn chung mức giá của các sản phẩm đồ Noel năm nay có phần giảm so với cùng thời điểm năm ngoái. H.S