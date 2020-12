Giá vàng dậy sóng: Chuyên gia khuyến cáo bán, người dân lại đi mua

Trưa 3-12, giá vàng thế giới tăng mạnh lên 1.835,1 USD/ounce, quy đổi tương đương 51,48 triệu đồng/lượng. Như vậy so với mức đáy cuối tuần trước, giá vàng thế giới đã tăng 65 USD/ounce (1,82 triệu đồng/lượng).

Công ty vàng SJC cũng tăng nhanh giá bán vàng miếng SJC từ 55,2 triệu đồng/lượng lên 55,5 triệu đồng/lượng. Chênh giá mua - bán vàng tại các công ty vàng lớn bị kéo giãn lên mức 650.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn bốn số chín SJC cũng tăng vọt lên 54,03 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, trưa nay giá bán vàng miếng SJC cũng vọt lên 55,5 triệu đồng/lượng, mua vào 54,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 4 triệu đồng/lượng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Việc giá vàng đột ngột đảo chiều tăng mạnh đã kích thích một số người đi mua vàng để chờ giá lên. Các công ty vàng cho biết hai ngày gần đây nhiều người đã đi mua vàng nhưng lượng mua chỉ nhỏ lẻ và không đáng là bao so với hồi tháng 7, tháng 8.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, giám đốc Công ty vàng Đối tác mới (NPJ), cho hay các công ty vàng đang đánh lên do vậy dễ thấy vì sao khi giá vàng thế giới giảm mạnh thì giá vàng trong nước giảm rất chậm, trong khi ở chiều ngược lại giá vàng trong nước luôn tăng nhanh hơn rất nhiều so với giá vàng thế giới.

Do chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới lên đến 4,02 triệu đồng/lượng, trên một số diễn đàn vàng đã khuyến cáo những ai mua được vàng dưới ngưỡng 54 triệu đồng/lượng nên bán ra để chốt lời. Tuy nhiên nhiều người vẫn kỳ vọng giá vàng trong nước còn tăng thêm.

Cũng theo ông Trọng, giá vàng thế giới lúc này đang biến động trong biên độ rộng 1.750 -1.950 USD/ounce, xu hướng khó đoán định. "Do đang giằng co giữa hai xu hướng tăng - giảm nên giá vàng có thể đảo chiều rất nhanh tùy thuộc thông tin theo hướng tốt hay bất lợi cũng như xu hướng của đồng USD Do vậy lúc này mua vàng để lướt sóng rất rủi ro", ông Trọng phân tích.

Theo Tuổi trẻ