Giá gas tăng lần thứ 5 liên tiếp

Từ ngày 1/12, giá gas bán lẻ trong nước tăng thêm 6.500 đồng đối với loại bình 12 kg.

Ảnh minh họa

Các doanh nghiệp kinh doanh gas phía Nam cho biết, từ 1/12, giá gas bán lẻ trong nước sẽ tăng giá với mức tăng trung bình 542 đồng/kg.

Giá bán bình PetroVietNam Gas sẽ tăng 6.500 đồng/bình 12 kg và 24.000 đồng/bình 45 kg so với tháng 11. Giá bán lẻ tới tay người tiêu dùng của PetroVietNam Gas không vượt quá 349.100 đồng/bình 12 kg và 1.308.600 đồng/bình 45 kg.

Giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng của gas SP sẽ là 350.000 đồng/bình 12 kg, tương đương mức tăng 542 đồng/kg.

Trong khi đó, giá gas Pacific Petro, City Petro, ESGas gas tăng 6.500 đồng/bình 12 kg và giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng lên mức tối đa 372.500 đồng/bình 12 kg.

Nguyên nhân khiến cho giá gas tháng 12 tăng là do giá gas thế giới tháng 12 công bố là 455 USD/tấn, tăng 20 USD /tấn so với tháng 11 nên các công ty điều chỉnh tăng theo. Mặc dù tăng giá, nhưng giá gas vẫn tăng thấp hơn so với dự báo trước đó (dự báo tăng 8.000 đồng/bình 12 kg).

Đây là lần thứ 5 liên tiếp giá gas tăng. Trước đó vào tháng 11, giá gas trong nước đã tăng mạnh với mức tăng 19.000 đồng/bình 12 kg.

Từ đầu năm đến nay giá gas 8 lần tăng với tổng mức 121.000 đồng/bình 12 kg.

