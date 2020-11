Thực hiện hiệu quả giải pháp thu ngân sách cuối năm

(Báo Quảng Ngãi)- Chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc năm tài khóa 2020. Do đó, tập trung thu ngân sách trong thời điểm này vẫn là việc làm cấp thiết. Trong đó, cần thu hồi các khoản nợ được gia hạn theo Nghị định 41 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã hết thời gian gia hạn và những nguồn thu có khả năng...

Nỗ lực vượt khó

Năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh; thiên tai... nên hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, nhiều DN trên địa bàn tỉnh không có doanh thu, không phát sinh thuế, dẫn đến hụt thu ngân sách lớn.

Dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp may mặc gặp khó khăn, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Tính đến cuối tháng 10.2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trên 8.153 tỷ đồng, đạt 58,8% dự toán trung ương, 53,1% dự toán tỉnh, bằng 65,5% so cùng kỳ 2019. Trong đó, thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hơn 3.383 tỷ đồng, đạt 51,3% dự toán trung ương, 47,6% dự toán tỉnh, bằng 50,2% so cùng kỳ. Các khoản thu còn lại xấp xỉ 4.770 tỷ đồng, đạt 65,7% dự toán trung ương, 57,8% dự toán tỉnh, bằng 83,5% so cùng kỳ.

So dự toán tỉnh giao, chỉ có 2/8 chi cục thuế cơ bản đảm bảo kế hoạch là Nghĩa Hành - Minh Long (99,9%); Sơn Hà - Sơn Tây (85%); có 2 chi cục thuế đạt trên 75% dự toán là Tư Nghĩa - Mộ Đức (78,4%); Lý Sơn (78,9%).

Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Hành - Minh Long Đinh Thiên Khanh cho biết: Đến thời điểm này, tổng thu ngân sách trên địa bàn 2 huyện Nghĩa Hành, Minh Long đã cơ bản hoàn thành dự toán tỉnh giao. Tuy nhiên, nếu phân tích cụ thể thì vẫn còn một số nguồn thu chưa đạt. Thời gian còn lại không nhiều, nên chi cục sẽ tập trung nỗ lực thu, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu.

Tại Chi cục Thuế khu vực Sơn Hà - Sơn Tây, công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn. Song, với sự nỗ lực của từng cán bộ, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, số thu ngân sách cơ bản đảm bảo được dự toán. “Chi cục đã tiến hành thu nợ các trường hợp hết thời gian gia hạn, nộp vào ngân sách; đồng thời tiếp tục theo dõi các trường hợp đến hạn khác từ nay đến cuối tháng 12 để kịp thời đôn đốc thu, phấn đấu hoàn thành dự toán tỉnh giao”, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Sơn Hà - Sơn Tây Đinh Ngọc Anh nói.

Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, mặc dù tình hình thu ngân sách năm 2020 không thuận lợi, nhưng ngành thuế vẫn nỗ lực hết mức để đảm bảo ở mức cao nhất về số thu ngân sách nhà nước.

Tập trung thu hồi nợ đến hạn

Theo Nghị định số 41/2020 của Chính phủ, các DN, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất. Tính đến cuối tháng 9.2020, toàn tỉnh có 1.930 DN, hộ kinh doanh nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất các kỳ kê khai thuế theo tháng, quý, với số tiền 801 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng, thu nhập DN, tiền thuê đất đề nghị gia hạn. Trong đó, có 1.342 DN được gia hạn, với số tiền 796 tỷ đồng và 588 cá nhân kinh doanh, với số tiền gia hạn 4,5 tỷ đồng...

UBND tỉnh sẽ làm việc với một số doanh nghiệp có số thu lớn như Công ty Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, sau khi hết thời gian gia hạn, ngành thuế đã tổ chức thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ. Quá trình tổ chức đôn đốc thu nợ, áp dụng biện pháp mềm dẻo, kết hợp động viên người nợ thuế nộp tiền thuế vào ngân sách. Đối với các trường hợp chây ỳ, cơ quan thuế sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế, thu hồi nợ thuế; đồng thời, thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cụ thể, trong 10 tháng đã công khai 1.107 lượt người nợ thuế, với số tiền thuế nợ công khai gần 342 tỷ đồng; cưỡng chế hóa đơn 3 DN nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, để đôn đốc thu nợ. Nhờ áp dụng các biện pháp quyết liệt, ngành thuế đã thu hồi gần 112,4 tỷ đồng tiền thuế nợ năm 2019 chuyển sang. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ gần 102 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế khoảng 11 tỷ đồng, đạt 31,6% trên số tiền thuế nợ có khả năng thu năm trước chuyển sang.

Triển khai quyết liệt các giải pháp

Với mục tiêu phấn đấu đạt con số thu cao nhất, tạo đà cho nguồn thu năm sau, ngành thuế sẽ tăng cường tuyên truyền các chính sách thuế mới; rà soát nguồn thu trên địa bàn, đôn đốc các đơn vị kê khai thuế khi có phát sinh số thuế phải nộp. Đặc biệt là, tập trung khai thác nguồn thu thuế vãng lại ngoại tỉnh 2% trên địa bàn tỉnh đối với một số dự án lớn, để bù đắp vào số hụt thu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngành thuế giải quyết thủ tục thuế cho người dân.

Bên cạnh đó, ngành thuế còn kịp thời kết luận, xử lý các đơn vị qua thanh tra, kiểm tra thuế, nhất là các đơn vị có số tăng thu lớn, nhằm đôn đốc thu nộp vào ngân sách nhà nước. Chậm nhất đến cuối tháng 11.2020, Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh làm việc với một số đơn vị có số thu lớn như Công ty Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi... để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng thu cho ngân sách.

Mặt khác, ngành thuế cũng tăng cường công tác giám sát kê khai, đẩy mạnh công tác kiểm tra theo phương pháp phân tích rủi ro, tập trung chủ yếu vào các đơn vị ít chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Kịp thời tiến hành các thủ tục liên quan để tiến hành thông báo thu nộp các khoản thu về đất khi các sở, ngành và địa phương đã hoàn thành các thủ tục, đưa vào bán đấu giá. Hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý hồ sơ nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN, người nộp thuế.

Giao chỉ tiêu thu nợ cho từng cán bộ, công chức Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Văn Tiếp, để công tác thu nợ thuế đạt hiệu quả, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo giao nhiệm vụ thu nợ đến từng công chức, cán bộ thuế. Ngay cả lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, mỗi người cũng phải đảm nhận thu nợ một số DN cụ thể. Đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức ngành thuế cuối năm 2020.

